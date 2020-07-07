親子筆陣．永明的天空：把當下留住

「當下」的意思人人皆知，人人也會說：當下不就是此時此刻嗎？對的，當下就是你現在看到這行文字的剎那，這個瞬間卻不能抓住，因為一看一說便過去了。要活捉當下，只能讓當下跌入自設的網羅，才能把當下留住。

3分鐘清單？重新解讀過去？

我有一個同事，他認為一日裏有480次3分鐘，為了好好利用時間，可以預備一份「在3分鐘內完成的事」的清單，當你在日常生活中發現有幾分鐘的空檔時，可即時從清單選取，即時實施。這個3分鐘清單，就是一個自設的網羅，把未來的「當下」捕獲。

我的同事又說：過去不能改變，但可重新解讀。按此邏輯，即過去的事實不能改變，但過去所留下的印象、感受和情緒，可以從頭經歷，並且全新解讀。嗯！這也是自設的網羅呀！把一些印象深刻但又悔疚不已的過去式「當下」，用自設的網羅像撈魚般，撈出來，再從不同角度去詮釋，重新明白！你或會有大發現，可能會知道了一些「自疚自責」不斷拖着一己後腿，無法前進，窒礙成長；又可能會醒覺到好些老友已經多時沒見，想念如昔，不如send個電郵或信息，約個茶敘，重新connect。

Core skill：自我反思

無論是「3分鐘清單」也好，「重新解讀過去」也好，都離不開事件，原來我們都活在事件中，沒有事件，還有當下嗎？那麼，把當下留住，就是好好應對事件，恰當處理事件給我們留下的餘震或餘韻了。這個soft skill是無數成功人士的core skill，也是孩子們成長過程中不可或缺的核心工具，我們稱之為：自我反思。

你有寫日記的習慣嗎？啊！廿一世紀，人手一機，寫blog都已經式微，大家都用Vblog或看別人的Vblog。Blog，按劍橋網上字典是指a regular record of your thoughts, opinions, or experiences that you put on the internet for other people to read。如果只想把當下留住，時不時給自己有自我反思的機會，我認為一本實體手帳，一本個人化的、充滿着觸感的journal book更具生活氣息。

孩子的成長不是24小時或365日的事，從小指導他們，讓他們創設自己的人生，學寫手帳是一個學校未必會教的選擇，無論是自我生活規劃、日常安排、事件紀錄、創意摘要等等，只要能夠把當下留住，在任何一天，任何一刻，也可以是新的開始……

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第301期]