本周FOCUS．採訪手記：新學年 半日制定全日制？

復課以來，全港中小學及幼稚園都因為防疫而只上學半天，半日制對於新一代學生來說，是一個全新體驗。有家長群組現正發起網上調查，希望收集全港家長對全日／半日制的意見，暫時從facebook留言所見，似乎家長較傾向支持永久推行半日制，有人認為「唔駛（使）趕頭趕命做功課溫書。壓力少咗，身體都健康啲！」，亦有家長指「（小朋友）每日都可以有足一個鐘頭做運動，手腳明顯靈活咗，個人都好似精靈咗」。

家長支持半日制 教育界分歧

說起半日制，記者更發現原來校方可自行選擇開設「上午班」還是「下午班」。像位於元朗的八鄉中心小學，復課後就只有下午班，學生中午12:30上學，下午4:30放學。校長黎婉姍直言，是想孩子睡夠、食飽後才精精神神上學。「當中也考慮到交通問題，因為如果返上午，同區所有學校都集中在中午12:30至下午1:00放學，保母車應接不暇，說要待下午2:00才來到我學校接送學生，那肯定餓壞小朋友。既然這樣，便索性讓他們下午才上學吧！」

雖然很多學生和家長也嚮往半日制的寫意生活，但應否推翻全日制，教育界的意見就較分歧。德信學校校長郭超群認為不可能，因全日制有其好處，「單單說吃飯問題，孩子上半天課，之後獨個兒回家吃飯，跟全日制下和同學在學校一起吃飯，那種氣氛已經不同，學生在教師的監督下，肯定會進食得好一點。而且留校時間長，可多些學習與朋輩相處」。另外，課時也是他所關心的，「現在上半天課，如果想每天都維持中、英、數、常4科，再加插些術科的話，每節課就頂多只有25分鐘，根本不夠用，很難長遠如此」。

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文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第301期]