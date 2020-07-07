歎水療學烘焙 滿足不同需求

小朋友學手腳面部護理

至於童樂水療住宿計劃就比較有趣，每房最多2名小朋友可以於「川」水療中心享受水療服務，4至9歲小住客可享45分鐘工作坊，學習面部、手部及足部護理；10至16歲小住客則可選30分鐘身體按摩或30分鐘足部按摩。之後還可與爸媽於池畔免費享用自家製雪條及輕怡便當，還會收到小熊貓康迪禮品背包，可說是滿載而歸。

■INFO

香港康得思酒店童樂水療住宿計劃

日期：即日至8月31日

價錢：$2000起（2名大人及2名小童，另收加一）

內容：

˙1晚家庭客房住宿

˙半自助早餐

˙小童水療服務（最多2名小朋友）

˙池畔享用輕怡便當等

查詢：3552 3552

訂房：www.cordishotels.com/tc/hong-kong

[Happy PaMa 教得樂 第301期]