子女盡情玩父母放心歎 兒童帳幕宿一宵

酒店的餐廳一直大受歡迎，所以住宿套餐除包括於The Market享用早餐，還可於不同餐廳內享用其中一款自選餐飲體驗，如The Market自助午餐、天外天中菜廳指定親子晚市套餐、房內用餐優惠券等，讓身心與肚皮也得滿足。

■INFO

唯港薈繽紛家庭住宿優惠

日期：即日至8月29日（預訂日期）

價錢：$2700起（2名大人及2名小童，另收加一）

內容：

˙1晚Club 65套房住宿

˙The Market早餐

˙免費延遲退房時間至下午3:00

˙套房內設免費迷你吧，包括指定零食、汽水和酒精飲品等

查詢：3400 1000

訂房：www.hotel-icon.com（優惠碼：FMAILY）

[Happy PaMa 教得樂 第301期]