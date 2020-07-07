前進步、後退步 取得最佳攻防距離

雙腳固定距離

實戰姿勢的前後腳左右距離約是肩膀闊度。無論進退，兩腳間都要保持實戰姿勢的距離，以穩定重心。

前後腳勿一齊移動

步法移動的節奏，是當移動一隻腳後才可移動另一隻。黃贊說高手會用細微的步幅隱藏攻擊意圖，逐小步地逼近對手。「前進步」先提起前腳向前踏步，站穩後，後腳才踏前（圖）。「後退步」則相反，先把後腳退後，站穩後前腳才向後踏。他說首先移動的一隻腳會決定步幅，而腳底和地面間的摩擦力亦可把身體煞停，避免過分前傾或後仰。前後腳的踏步距離須一致，否則會失平衡。

劍指對手 隨時攻防

黃贊提醒移動時劍尖要指向對手（圖），隨時攻擊或擋格。「若把劍尖指向地，身體會不自覺向前彎曲而影響平衡。」他解釋雙方最短的距離是直線，當劍尖愈接近對手，刺中機會愈大。

他說劍擊前手持劍的道理有如西洋拳中的前手刺拳（jab），優點是比後手接近對手身體，但缺點是力量有限。不過，劍擊運動用劍尖刺中對手便可得分，力量要求相比不算高，所以選手都會用前手持劍。

◆科學分析

雙腿距離齊肩寬 機動力較強

柯培麗說，很多運動要求兩腿保持兩肩相若的距離，從力學角度分析，雙腳距離拉遠可把重心降低，人的重心愈低，便會愈容易保持平衡。「劍擊需要快速移動，兩腿距離保持兩肩寬度，機動力較強，像日常步行般靈活。」

她解釋善用步法可「偷取」和對手間的距離，慢慢地靠近對方。「高手在前進時，提起前腳的速度會較慢，以試探對方反應。」一旦看準機會便高速蹬後腿，施展弓步前刺攻擊。「如控制每次踏步的速度和幅度不一樣，對手便難以預測。」她又說劍擊用最短攻擊距離決勝負，所以必定用前手持劍。