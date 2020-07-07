劍神「弓步前刺」 隱蔽移動 極速出擊

劍擊主要利用步法控制跟對手的距離，藉此發動攻守。「弓步前刺」（lunge）便是利用隱蔽步法，極速逼近對手及刺擊得分，是重要的取分招式，也是江旻憓愛用的殺着之一，據聞連李小龍把慣用手（右手）放前方的架式也參考自劍擊。弓步前刺的威力如何？怎樣使用才得心應手？今期從科學角度解構。

劍擊分3種 得分區域有別

劍擊運動（fencing）由中世紀歐洲的西洋劍術發展而成，1896年成為奧運會的正式比賽項目。劍擊分花劍（foil）、重劍（épée）和佩劍（saber/sabre），規例、刺中對方的得分區域也各有不同。花劍可用劍尖攻擊對方頸部以下至大腿以上的位置，包括背部；重劍的攻擊範圍較廣，可用劍尖攻擊對手全身；佩劍除劍尖外，亦可用劍刃攻擊對手，得分區域為腰部以上位置，包括上身、手臂和面，但不包括手掌和手背。

做好弓步前刺 身體須高度協調

香港劍擊學校校長黃贊，在1990年北京亞運獲得男子花劍團體銅牌，替香港實現亞運劍擊「零的突破」，亦擔任過香港劍擊隊教練。他表示，弓步前刺是劍擊運動中一個基本但重要的攻擊動作，特色是簡單直接、快速、隱蔽、易得分，「連3歲小朋友也做得到」。但若要有好效果，身體各部分必須高度協調（見主圖）。

■科學分析

蹬腿 腳板貼地 增爆發力

參與劍擊運動約4年、香港教育大學健康與體育學系助理教授柯培麗指，弓步前刺的動作要領是重心穩定、爆炸力強。其中，上身挺直有助穩定重心，若向前後左右傾斜，即使持劍的手臂角度不變，刺出的劍都有可能失準。而身體如大幅度晃動也會露出馬腳，讓對手提高警覺。

強勁的後腳大腿爆發力有助提升動作速度，增加刺中的機會。深蹲、跳箱（box jumps）等訓練都有助提升腿部力量和反應。而施展弓步前刺時，選手一般蹬腿時會把後腳的整個腳板緊貼地面。按力學分析，摩擦面愈大，摩擦力便愈強，從而提升蹬腿所產生的反作用力，間接增強爆發力，提升進攻速度。

她提醒，弓步前刺不是前腳踏得愈大步愈好，「踏得太前重心會過低，要回復原來姿勢時會較耗時和困難；若踏前步幅太小，又不能逼近對手」。另外，高手施展弓步前刺期間，不論是預備或出擊時，會避免劍出現大幅度晃動，否則對手會容易察覺而防避。

■有片睇，齊齊學弓步前刺：bit.ly/3daxULX

文：呂瑋宗

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪