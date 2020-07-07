落場實戰 自製完美梳乎厘

■材料

朱古力漿：

牛奶……75克

砂糖……15克

低筋麵粉……12克

可可粉……6克

黑朱古力碎……6克

蛋白霜：

蛋白……250克

糖霜……40克

粟粉……9克

■做法

1. 製作朱古力漿。把牛奶加熱至約70℃至75℃。另將砂糖、低筋麵粉和可可粉混合好，倒進已熱牛奶中攪勻

2. 把朱古力漿放回煲內，以細火加熱（或隔水加熱）至黏稠狀，其間需不停攪拌以免煮燶，之後放涼備用

3. 把煮好放涼約110克的朱古力漿放入大碗，用匙羹搓開半凝固的朱古力漿及鋪平在碗內底部，並在準備盛載梳乎厘的器皿內壁（底部除外）順序塗上牛油、可可粉及砂糖

4. 把蛋白放入攪拌機打發，打至約七成企身時加入一半糖霜，接近完成時把餘下糖霜及粟粉放入，之後再打發數十秒後停止

5. 先把約三分之一蛋白霜放入大碗內，把蛋白霜與朱古力漿完全混合，把餘下的蛋白霜加入後再混和，但此時必須注意力度不能太大，只能輕輕拌勻

6. 把混合好的蛋白霜放入預先準備好的器皿內，在毛巾上拍幾下，令蛋白霜在器皿內分佈得更平均

7. 將器皿上的梳乎厘刮平，再把器皿邊多餘的梳乎厘抹走，預熱焗爐至200℃約10分鐘，焗7至8分鐘即可

■有片睇

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