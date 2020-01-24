吾生有杏：院長醫生周記（105）：需要請名醫協助嗎？

家人病危 焦慮化作連串質問

這位老伯有很多兒孫，當中不少都是長年在海外生活和受教育，對本地醫療系統和運作都不太認識。由於老伯的情况愈趨嚴重，家屬於是不斷地要求同事解釋病况及醫治方案。雖然明白他們憂心如焚，但同事也感到有點吃不消，因為同一時間病房內還有很多重症患者需要照顧和密切監察。

聆聽比解釋更有效紓緩情緒

一個早上，老伯的家人直接找我。他們一見面便把一肚子怨氣和不滿發泄了出來：「為什麼爺爺的情况愈來愈差？他在之前的醫院沒有這麼多問題。」「公立醫院是否不能夠隨便使用昂貴的藥物？」「需要請外面的名醫來協助嗎？」「是否病人年紀大了你們便放棄搶救？」「我們負擔不起醫療費用才跑到公院……」

我明白他們因擔心伯伯病况，心裏確是十分焦慮和不安，再加上種種的誤解，便引發以上一連串「不客氣」的質問。於是我嘗試去處理他們的情緒，不去反駁或爭論，只強調一些重點去安撫他們：「我明白你們都十分愛惜伯伯，希望他得到最好的治療……把伯伯轉到公立醫院來是很正確的決定，因為香港公立醫院的醫護團隊及設備是世界一流的……我明白你們的期望與現實環境可能有落差，但請相信我們，我們這裏的醫護人員都非常珍惜每位病人的生命，不論是什麼年紀或背景的病人，必定會使用最有效的藥物及最適合的治療方案，盡力救治，從不放棄……」

在這個會面中，大部分時間我都是讓家人表達他們的感受。我發覺聆聽比解釋更有效紓緩他們不安及焦慮的情緒。其實他們心底裏都非常清楚明白老伯已危在旦夕，只是一時間未能接受這個痛苦的現實。抑鬱的心情無法宣泄，便演化成許多負面的想法、激烈的言辭。如何處理家人的期望，疏導他們的負面感受，減輕哀傷及不必要的失望，是醫護團隊經常要面對的挑戰。

昨天，這位老伯在沒有痛苦及家人的陪伴下，終於離開了這個世界。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮