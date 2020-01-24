知多啲：醫生：非所有癌患須驗MSI

針對MSI-H大腸癌，美國食品及藥物管理局（FDA）於2017年批准使用另一款免疫檢查點抑制劑nivolumab作治療。而基於最新臨牀研究數據，FDA亦批准pembrolizumab用於MSI-H及無法切除或轉移性大腸癌，作為一線治療。

大腸癌是香港癌症之首，2017年有5635宗新症。免疫治療是否優於其他癌症治療？臨牀腫瘤科專科醫生吳雲英強調，免疫治療只是癌症治療的其中一種，病人應先接受基因檢測，才決定治療方案。以第4期結直腸癌為例，針對不同生物標記，有不同藥物選擇（見圖一）：

大腸癌建議做MSI檢測

根據美國國家綜合癌症網絡（National Comprehensive Cancer Network，NCCN）建議，腸癌患者應接受MSI檢測。吳雲英表示，不論是早期或擴散性癌症患者，「是否具有MSI-H」是醫生選擇治療方案時所考慮的其中一個因素。但對於不同癌症，各種生物標記的重要程度都不同，因此並非所有癌症病人都需要做相關檢驗。

■MSI檢測方法

◆免疫組織化學染色法（immunohistochemical staining，IHC）

原理：檢測錯配修復基因的蛋白

需時：5至7天

費用：約5000、6000元

◆聚合酶鏈反應（polymerase chain reaction，PCR）

原理：針對MSI上的標記分析

需時：5至7天

費用：約5000、6000元

◆次世代定序（next generation sequencing，NGS）

原理：檢驗一籃子基因，包括MSI基因

需時：4星期

費用：約2至4萬多元