衛生處方：憶快樂時光 正向面對DSE放榜

同學可能會為考試成績而感到焦慮，這也是人之常情。放榜令大家的目光聚焦在學業成績，但我們不要單單以一次成績高低來評價自己。

借用「正向心理學」角度回顧自己多年來的中學經歷，可能會得出另一張「成績單」，從中找到一些「小確幸」。

現在，大家不妨嘗試想想以下問題。哪些可以引起你的共鳴？

正面情緒

在校園經歷過快樂和有趣的時光嗎？有遇上感到欣喜的人和事嗎？例如與友好一起談笑、大合唱、去旅行；當跌倒時，有人慰問和關心；遇到困難或挫折時，得到支持和鼓勵。這些珍貴經歷不但讓我們感到愉悅，也使我們充滿正能量。

全情投入

大家試過面對挑戰，集中精神，全力以赴，達到近乎忘我境界嗎？例如努力溫習，全神貫注地應考；和隊友積極參與比賽，與對手爭持；在歌唱比賽中全情投入地發揮。透過全情投入活動，發揮所長並獲得滿足感。

爭取成就

大家曾經為目標努力，追求進步，而感到自豪嗎？例如在學業上獲得理想成績；與隊友們一起艱辛訓練，在比賽中奮力求勝；表演完畢後，獲得台下熱烈歡呼和掌聲。這些成就不但提升自信，也代表我們曾為自己的目標而奮鬥，不論得失都感到驕傲。

正面關係

同學有良師益友或家人陪伴嗎？有知己一起溫習、一起玩樂，互相信任和支持嗎？例如與同學坦誠相處，建立友誼，互相欣賞和學習；和師長關係良好，可以暢所欲言；家人充分支持，在比賽或表演時到場打氣。這些正面關係令我們感到溫暖，即使在艱難時刻仍不感到孤單。

找到意義

同學有發自內心，想去追求的目標嗎？為他人積極付出，幫助別人，自己也感到生活充實和快樂嗎？例如服務同學，主動擔任要職，舉辦活動；積極參與社會服務，做義工、探訪地區長者中心，傳達愛心與關懷。找到有意義的目標，令我們有努力的方向並且自發地排除萬難，實現理想。

從以上眾多角度看，無論DSE成績如何，各位在中學生活裏總會有所得着。DSE放榜，象徵各位同學已經完成中學旅程，人生踏入另一階段。不論日後選擇繼續升學或向其他方向發展，希望以廣闊目光看待自己的經歷，繼續開創精彩人生。

如希望了解更多有關DSE放榜的心理健康和精神困擾資訊，可瀏覽衛生署精神健康資訊站：www.chp.gov.hk/mhi；如需尋求專業幫助，可致電醫院管理局精神科電話諮詢服務：2466 7350

文：何宗偉（衛生署健康促進處高級臨牀心理學家）