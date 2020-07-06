子宮肌瘤靠「拖」應對 小心變惡

患上子宮肌瘤，是否必須手術切除子宮？還是等到更年期，肌瘤就會消失？

◆鍾：鍾澤鏘（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆阮：阮邦武（婦產科專科醫生）

■誰是高危族？

問：子宮肌瘤成因為何？

鍾：子宮肌瘤即長在子宮的纖維瘤，多屬良性，高危年齡層為40至50歲，不過亦有年輕化趨勢，臨牀不時遇到30歲或以下的患者。病因不明，但已知會受雌性激素刺激而生長，例如患有子宮肌瘤的病人懷孕，肌瘤會因體內雌激素上升而增大，產後多數會縮小；若病人隨更年期停經，肌瘤有可能隨雌性激素下降而停止生長或縮小。其他高危因素包括肥胖、月經初潮較早（如早於11至12歲以前），或有家族病史。

子宮肌瘤可生長於子宮內外不同位置，子宮最外層叫漿膜，漿膜下的子宮肌瘤可向外生長，甚至生上腹腔，壓迫其他器官；還有生於肌肉層，以及子宮內膜下、於子宮內腔生長的肌瘤（見圖1）。

■尿頻、凸肚、腰痛都關事？

問：子宮肌瘤有何徵狀？

鍾：患上子宮肌瘤，不一定有明顯病徵；一般因應肌瘤大小、數目、位置而出現不同病徵，大致分為3類：

‧月經問題：月經血量增加、有血塊，甚至血流不止、月經日數增長。可能引致貧血，因而頭暈、氣喘、心跳加速、長期疲倦，亦可能出現經痛

‧其他器官病徵：當子宮肌瘤太大，壓到附近的器官或組織，可引致不同病徵，例如下腹受肌瘤影響而隆起，引起腰背痛；如壓到膀胱，會有尿頻或小便困難；如壓到腸道，則可能有便秘

‧生育問題：小部分子宮肌瘤會影響生育，可能出現早產、流產或胎位異常等情况

家庭醫生會診斷子宮肌瘤大小，處方藥物紓緩病徵；若發現子宮肌瘤太大、生長異常快速，或病徵太嚴重、藥物效果不理想等，便會轉介婦產科。

■陰道超聲波檢查夠仔細？

問：如何診斷子宮肌瘤？

阮：由於大部分子宮肌瘤均無徵狀，不少病人在身體檢查或因某些原因接受掃描檢查時才發現。診斷子宮肌瘤，婦產科醫生會初步為患者做婦科檢查，包括陰道及盆腔檢查；若醫生能從腹部觸診中摸得到，肌瘤可能已撐到子宮大如懷孕3個月。

至於確診子宮肌瘤，則要靠超聲波檢查，可即時知道結果。檢查方法有多種，可在腹部或經肛門進行，適合因未有性生活或子宮肌瘤太大，未能接受陰道超聲波檢查的病人。不過，大部分婦科醫生會採取經陰道超聲波檢查，因為較接近子宮，影像會更大及清晰，小至0.5厘米的肌瘤都診斷得到，同時可檢查卵巢情况。至於位置較隱蔽的子宮肌瘤，則可透過喉管在宮腔注入生理鹽水，再用超聲波探測宮腔內的肌瘤。若單靠超聲波做不到確定的診斷，則可考慮其他的造影，如磁力共振。

■只切肌瘤保子宮難斷尾？

問：如何治療子宮肌瘤？是否要做手術切除子宮？

阮：如肌瘤不大、沒有徵狀，不一定需要做手術。但子宮肌瘤一般會隨時間慢慢變大，所以必須定期監察，當愈來愈大或出現徵狀時，就要考慮治療。

治療上，目前沒有藥物可令肌瘤永久消失或縮小。若經血過多而情况不太嚴重，醫生會處方止血藥、荷爾蒙藥控制經期，但若有血崩，甚至引致貧血，則建議手術處理。另外，不少患者因肌瘤令盆腔出現壓迫感、下墜及脹痛，或有小便問題、受孕困難、流產風險，亦需考慮手術。

手術治療，最有效方法是切除子宮，可根治子宮肌瘤，不會復發；但切除子宮後不會再有月經，亦不可能懷孕，因此不適合年輕或有生育意願的女性。這情况可考慮子宮肌瘤切除手術，但有以下注意：

‧若保留子宮，徵狀未必完全改善，復發率約15%至27%

‧多發性子宮肌瘤無法完全割清，剩下肌瘤有可能繼續生長，復發率約30%至50%

‧子宮肌瘤數目愈多、愈大，手術風險較高，或會因止血困難而可能要切除子宮

‧割去子宮肌瘤後，子宮宮壁會有傷口，懷孕時傷口有可能爆裂，尤其是由外層至宮腔較深的傷口，風險更大，醫生多建議這類女士剖腹生產。但整體而言，導致懷孕時子宮傷口爆裂只屬少數，少於100分之1。

不論切除子宮抑或子宮肌瘤，都可以微創手術，傷口較小。

■微創取惡瘤有擴散風險？

問：子宮肌瘤可危及生命？會否變為惡性腫瘤？

阮：當子宮肌瘤愈來愈大，不僅令肚腩突出，影響儀容，亦可能壓到輸尿管令腎腫脹，破壞腎組織引致腎衰竭；甚或肌瘤壓住尿道出口，致排尿困難；嚴重者，肌瘤壓住盆腔，影響血液循環，引起腳腫，甚至深層血管栓塞，導致肺栓塞，可危及生命。

近年不少文獻證實，不是所有子宮肌瘤都屬良性，惡性機率佔1500分至2000分之1。所以，當發現子宮肌瘤出現特別或新的徵狀，應及早考慮手術。就發現子宮肌瘤癌變風險，醫學界對微創手術亦出現爭議。幾年前FDA（美國食品及藥物管理局）警告，微創手術使用粉碎器將肌瘤切碎取出會帶來風險，萬一肌瘤為惡性，此舉可令癌細胞擴散。此後2至3年間，美國做子宮肌瘤微創手術的數字大為下跌，採取傳統手術的數字上升，但手術風險、併發症增加，因傳統手術後傷口爆裂、發炎，或影響腸胃問題的風險較大。所以現時不少醫生做微創手術時，先將肌瘤放入一個袋內才切碎，再經小傷口取出，此舉雖令手術難度增加，但較為安全。

文：吳穎湘

編輯：林曉慧

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