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星期日生活

家明雜感：卡爾雷納，永不言倦的喜劇泰斗

【明報專訊】剛過去的周一，6月29日，另一位美國傳奇影人、老牌笑匠剛離世了。他名叫卡爾雷納（Carl Reiner），享壽九十八。雷納的例子又證明，懂得開玩笑，才是長命之道。

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