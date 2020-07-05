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2020年7月5日星期日
星期日生活
刑法達人楊艾文 面對國安法 細讀，討論，同時遠離
地方之愛
活出我模樣 《一水南天》觀後感
周日話題：不（想）被統治的精神
周日話題：好鍾意香港與地方的愛
什麼人訪問什麼人：香港首名英國政治難民 鄭文傑：國際線提供選擇
開門讀書：一流學者與九流學者
影像特區
星期日現場：你，不是唯一一個
七情上面：晨間澄心筆記：險惡之年，有微風領航
童軍跳彈牀：偉大的預言藝術家：又一山人
同場加映：德軍服冰毒兵攻法 二戰紀錄片看亂世
阿貓阿狗：#78吶喊
劇透紙背：《系統破壞者》天才演員．狂暴女孩
評影習寫：不曾存在的未來史《給從革命來的訪客的哀歌》
家明雜感：卡爾雷納，永不言倦的喜劇泰斗
影片簡評：《惡．迴家》 IIB
咩世界：第152期 ／Fake你
漫畫連載：That City那城 Vol. 1
星期日文學‧詩人崎雲：使我所見皆慈悲，所聞皆愛
家常便飯：得閒整 隨時食 新鮮餃子 皮煙韌餡爆汁
綠色生活：樹木百子櫃 時代容器 裝住香港
ways of seeing：《70年代雙週刊》50年 來自昨日的自由呼應
街知巷聞：鹽灶下村 飛離鹽灶 鷺鳥未知還
哲學大牌檔：移民遠去 屋企帶唔帶得走？
童軍跳彈牀：偉大的預言藝術家：又一山人
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【明報專訊】大家肯定講好多，寫好多國安法，諗諗吓都係唔寫住，講吓第二啲。
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刑法達人楊艾文 面對國安法 細讀，討論，同時遠離
地方之愛
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