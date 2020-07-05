副刊

星期日生活

開門讀書：一流學者與九流學者

【明報專訊】世界紛亂，國家安全為大。國安法立了，現在行穩致遠（建制語），很多人口中的國安短板，理論上都修補了。危機解除之後，也是時候做debriefing，查找過去的不足，追究責任。

上 / 下一篇新聞