什麼人訪問什麼人：香港首名英國政治難民 鄭文傑：國際線提供選擇

自去年8月在香港西九龍高鐵站被公安帶走，這11個月，鄭文傑（Simon Cheng）的人生，翻天覆地。單看他在訪問裏所形容到的酷刑、逼供，看到政權為摧毁個人名譽發動的攻擊，都已教人不寒而慄。

今年2月，得知他安頓於倫敦新居，想找他喝杯咖啡，了解一下他的故事。結果還未碰面，英國就因新冠病毒癱瘓，全國禁足，咖啡茶座酒吧全數關閉。5月，英國《衛報》報道全國死亡人數接近6萬。這邊廂，香港人好叻，就算政府不作為，靠自己，還是把疫情遏制住了。但同時，壓不住的暴政降臨，香港進入前所未有的黑暗時期。

時代巨輪下，我們選擇棲身之所，選擇戰線。又或者，許多時候我們誤以為自己有選擇，其實不然，是時代在選擇人。權衡過後，我回流香港，想與大家零距離見證香港二次回歸。於是我和Simon兩個人，一個由英回港，一個從港逃英，這杯咖啡不知何時才能飲。如今Simon成功獲英國政府批出政治庇護，成為首名留英香港公民獲得政治難民身分，我因此為《明報》寫專訪，趁機好好認識Simon眼中的國際線，還有好好認識這個人。

問：好有興趣知道你本來是個怎樣的人？事件發生對你影響有多大？

答：我本來就是個好關注國際時事議題的社科人：在台灣讀政治研究國際關係，但那個不是專業資格，而現實考慮到搞民主運動沒錢，很多泛民要依賴自己專業維生，所以後來在倫敦政經學院讀政治經濟。對香港一路以來的體制問題都有不滿，我想我是香港眾多的憤青之一吧。 我朋友圈都不是活躍於社運或政壇中人，我只是個對政府不滿、撐民主派的那類，但身邊人眼中我已算激進。如果沒有發生這件事，我想我會是個改革派，覺得與中共有得傾，相信傳統泛民議會抗爭。後來落空了。

大中華想像落空崩潰

2007年，我看到鏗鏘集的《扣着腳鐐跳舞的中國律師》， 講張思之、許志永等維權律師，感覺相當震撼。那時我應該在讀初中。我首先很難容忍有這種事發生，又覺得香港人不太關心，所以我在中文堂演講時，準備了一份很長的講稿講這件事。當年沒幾個年輕人會理政治，同學聽到眼都凸。那時候就覺得中國的人權狀况必須要讓香港人知道，同年也就是我第一次參加六四晚會。很好笑，我與幾個朋友寫大字報，找幾塊紙皮上面寫「中國憲政改革」之類的口號，掛上身，由屯門出發去維園。我們就在西鐵車廂內，車頭車尾來回的行。地鐵職員嘗試阻止，但有一名很熱心的年輕人，不知從哪裏拿出一本《基本法》，幫我們解圍說每人都有集會與言論自由，職員才放行。我懷疑當時有人覺得我們是內地人，所以這麼上心，覺得是新聞，最後《明報》也有報道。

去到維園，最感動就是唱《自由花》，好有共鳴，甚至我遭監禁時都是唱它去維持自己的意志。我視當時的六四晚會為一個好嚴肅的悼念，或者很難理解，因為八九民運我都未出世，但情感上竟然有這麼大的共鳴。我作為人的價值觀好早就被這些事情定義了。中學時成績不理想，又很關心這些事，別人眼中就是特立獨行，所以被人霸凌。後來經歷雨傘運動，在台灣升學，加上習近平上台，大中華想像就開始崩潰。讀完書就好想參與民主運動，見過工黨找何秀蘭、歐陽達初等人，最後沒有一個民主派政黨肯收留我。新民黨倒是有主動接觸過我，但我政治理念的底線就是不能夠為威權政府塗脂抹粉的政黨工作。然後才投考領館人員一職。

我從來沒有想像過來英國定居，所以在這裏根本沒什麼計劃，對職場也沒有以往執著。自己條命的確是拾回來的，你看李孟居，音信全無。現在心態是靜了下來，多陪女朋友，但就犧牲了見家人的時間。以前行街時會諗工作、下一步要做什麼，現在會留意下像樹葉般細微的事。我雖然喜歡平靜簡單的生活，但不可能自己上了岸就見死不救。

問：說說BNO。你現在的難民身分與之後將會落實的BNO持有人居英資格有什麼不同？

答：現在英國政府為BNO推的lifeboat scheme（逃生計劃），與我的政治難民身分有少少不同。按理前者定居5年後，要付費申請永久居留，後者免費。BNO持有人都是5+1年後要考試申請成為英國公民，難民則完全不用。另外就是難民有專屬福利，例如可以申請資助。細節尚未公布，但應該就會是這樣。

將會落實的BNO政策會是包括受養人，即是你的配偶，與18歲以下的子女，但好可惜英國的受養人定義不包括父母。現實就是可能有一批18歲以上的人無法受惠，所以我申請政治庇護的先例就有意義了，因為我的申請考量點不是在於我是BNO持有者，而是基於香港的情况，所以一些沒有BNO的人是可以透過律師引用我的案例去增加自己申請政治庇護的機會。所以就算我是BNO持有人，本身可以直接受惠也好，我的政治難民身分意義是不同的。

問：以前見你為英國NHS籌款，你想像中的國際線是怎樣的一回事？

答：國際線在香港民主運動而言是新事，以前都是止於街頭與議會路線。就算是到反送中之前，都只是立法會議員外訪之類。現在大家開始覺得不能只是民意代表或政治人物偶爾會見外國政要。我們想成立些港人團體，團結一些較鬆散的離散港人社群。現在有很多在外國就香港議題成立的智庫或倡議團體，例如英國的Hong Kong Watch，裏面有一個問題，就是他們做的是比較high-end，純粹同部分政客溝通，沒有大眾層面，容易變成空中樓閣。所以像做NHS一事，我們就是要建立社區關係，英國民眾與香港人的溝通，其實有點像猶太人的概念，慢慢建構身分象徵。

運用外國戰線自我充權

香港議題應該不止是香港與內地的內政議題，更應該是外國怎樣去看待中國的未來發展。所以香港可以成為風向標，去讓國際社會思考該怎樣應對中共的極權擴張。我們的團隊有個影子議會的概念，如果香港的議會已無法代表民意，可否讓海外的香港族群，與香港本土人都可以透過一個安全的方式，例如裝VPN後上網投票，去選出民意代表？這個將會是擁有民意正當性的民間機構，方便與國際社會接觸，更突顯中共這套體制的不民主。外國戰線因此有很多可塑性，未來再不是中共眼中，香港民運人士乞求外國政要支援的一種，是香港人能夠自我充權的組織。

問：可能因為你的履歷關係，我想像中的你是比較親政府的。意外的是從對話中能聽出你其實是較相信民間組織的人。

答：好多在事件發生後才認識我的人，都以為我來自中產家庭、斯文有教養，甚至在領館工作過就是偏向建制。現實是相反。我在公屋長大，讀的是band 3學校，草根階層。爸爸文革走難來港，是地盤工人。兩個家姐都是內地出生的，靠家庭團聚計劃來港，只有我在香港出世。我思想出發點是平民百姓，所以與政府是會保持一定距離。因為我本土經驗不足，所以香港民主政黨都認為這樣國際化的人不適合地區工作，但如果有得選擇，我想我會是在民間推動民權運動的人。

政商關係是我本行，在英國領館代表蘇格蘭政府跟香港以至整個大灣區的商人溝通，招商引資。雖然不是最理想的政治生活，但我會拒絕幫騰訊、華為等大財團繼續壟斷，特別想扶助香港的start up公司，希望他們的市場發展不用永遠望向內地，可以多點選擇，望向世界。上年4月，市面還在談論送中條例可不可以「減辣」實施，連同一帶一路、大灣區好像已勢在必行，傘運疲乏，沒有人反抗了。沒有人估到，6月會爆發如此大規模的抗爭。我當時出差，回港後參與前線之後便出事。

問：我對英國前景不樂觀，因為脫歐再加上疫情的影響，為重整經濟，好像很難抗拒中國投資與市場，一帶一路直插英國。以你專業分析，認為現在情况有變嗎？

答：有變。以前不夠清醒，大家認為中國對外會愈來愈開放。看大灣區，推出來的時候傘運還未發生，遠遠還未到人大8‧31落閘，看到原來連廣東省都會引用香港的商務法規。當時覺得，哪怕只是一丁點，都叫有希望。但你看，反送中之後，還有沒有人提大灣區？以前從一個經濟層面談論融合、然後與世界接軌的講法，到現在因為反送中與國安法，已經不能再裝扮成很和平、順應國際秩序、搞一帶一路是為全球化鋪路的角色。從前的形象是特朗普不國際，中國就很國際開放，也有很多國家真的相信了，好多西方國家也肯簽署。還有AIIB亞投行，當時台灣國民黨政府都在考慮。那時是對中國經濟發展最有憧憬的階段，而這個階段，因為反送中已經一去不返。西方國家現在透過香港的事情已經認清中共本質。

中國大外宣機器失靈

以前中國想攏絡歐盟，當時英國是較傾向親中。我出事的時候，英國政府並未完全改變立場，這個也可能是我能被釋放的原因。長遠看，中國始終會擴張，就算有基建合作，回溫後始終會步入冷戰期。另一方面，因為疫情，更加合理化全球本土主義民粹主張，國際關係迫不得已斷裂，當中影響有好與壞。不少群眾對這種新自由主義的連結失去信心，認為當中得益的只是少數社會精英。特朗普也就是在這種氛圍下被選上：他的支持者大部分來自中西部、藍領白人，本來這班人階級上與他的身分是敵對的，但是他的言行與政策能滿足他們。中國就是想在國際普遍失去全球化新自由主義信心下擔當其角色。但反送中後，你看他們的大外宣機器都失靈了，外國一些親中的政治商界學界的人都沉默起來，已經不敢再搬這些合作計劃出來談論。所以現在是轉移主攻中亞國，像格魯吉亞、吉爾吉斯等，之後才到非洲國家，最難的歐美放最後。

香港人好厲害，把中國本來想成為擁抱全球化經濟的開明大國，忽然間轉變為兩極冷戰體系。我們以前從來沒辦法參與國際政治、外交，但將來歷史書要去分析國際宏觀取向時，轉捩點就是在2019至2020這一年，包括反送中、揭露維吾爾族集中營，以及全球疫情。西方國家都會看到，如果不理會中國，最後你不能知道他們在隱瞞什麼。就好像台灣，不等世衛宣傳就封關；西方社會當時還在天真，因為他們對中共體制沒有深刻的認識，沒有留意到世衛，甚至好多國際組織，已經被中資勢力滲透。美國是要到近期才發現，才說不玩WHO。中共會不會利用全球化，甚至西方國家的民主制度，去達到他威權統治的目的？這個就是西方社會必須要面對的命題。就算國安法事件靜下來，他們的大外宣機器還有效嗎？還能說服外國中共是可信的嗎？我就很懷疑了。你看我個人嫖娼這件事，堂堂大國的國安文宣機器，卻連單單一個Simon Cheng你都搞不妥。

議會 街頭 國際線：共同協助

問：最後有沒有特別想我寫的？

答：我想說我是非常敬佩現在選擇留低在香港的人，希望大家明白我們的工作不是想鼓勵人離開，而是給香港人多一個選擇，令你「留低」是一個選擇，而不是被迫的。我們的國際戰線其中一個最重要的，就是提供選擇。議會、街頭、國際路線應該不是選擇題，而是三方共同協助的事。

■答：鄭文傑，流亡港人，前英國駐香港總領館蘇格蘭國際發展局僱員

■問：黃津珏，音樂人，文化評論人，倫敦大學城市學院音樂系博士生

文//黃津珏

圖//作者提供

編輯//林曉慧

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