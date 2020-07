周日話題：好鍾意香港與地方的愛

一年過後,在絕望籠罩香港之際,取而代之打動無數人的,則是今年七一遊行鋪在銅鑼灣電車路上的灰白色橫額,「我哋真係好撚鍾意香港」。照片瞬間瘋傳,一時之間,非常多香港人,尤其是抗爭者,都在反覆言說同一句話,爭相指出那就是他們的心聲。

一句「我哋真係好撚鍾意香港」,恍如社交媒體上「不解釋」的感言,也像樂隊my little airport的歌詞,情感不作掩飾,是直率張狂的一句愛的宣言。在當前的語境中,它釋放了憤怒、悲傷、失望、絕望與手足情之外,更有香港人所潛藏,在全球社會運動中不常盛載的情緒:對地方的愛。

新社會運動(new social movement)研究強調集體身分的動員力量,而凝聚人們的多是關乎個人和社群權利的正義理念,「愛」多是指向愛與和平的人道精神。如果「好鍾意香港」不完全等同有強烈的香港人身分認同,必要理解,愛香港這種對地方的愛,是種怎樣的浪漫。如果愛國這種情感總是因為牽扯上民族主義和國家宣傳而讓人懷疑的話,愛一處地方、愛一個城市,則好像總被視作理所當然的,理所當然得讓人想進一步問,但你愛它的什麼?愛一個地方的愛,是怎樣的愛?

人文地理學大師段義孚(Yi-Fu Tuan)曾思索過「什麼是愛一個地方」這問題,並在1974年出版了經典著作Topophilia,探討「戀地情結」。他那時想創造一個新字,將意指地方的topo跟意指愛的philia結合,方便後人探討這種特定的愛(後來有論者指出,英國詩人W.H. Auden在二戰後就已創造這字)。

段義孚明言,對地方的愛,並非人類特別強烈的一種情感,那是對環境的感知,可以關乎視覺上的快感、身體觸碰到一個地方時享受到的感覺、因為對一片地方熟悉而有的親切感,也可以是在一處地方活動而感精神飽滿。在那年代,他作跨學科整合,強調感知地方,不只是心理學和自然科學的範疇,「地方感」(sense of place)是複合和多元的情感,「地方」(place)這空間概念,需要社會科學和人文學科學者加倍重視。

戀地情結非必然

研究人們的地方感和戀地情結,會發現這種愉悅和對環境的自覺並非必然。有些人會對地方冷感(topo-apathy),也許會覺得重要的是人的關係和活動,搬演到什麼「場景」也差不多。舉例來說,有些人會在跟朋友飲酒時,着重那朋友是誰、對話的氣氛內容、酒的質素,但總有些人,會特別看重那酒吧的環境。如果將這討論上升到一個城市的尺度,就會有更多人強調,一座城市給予他們的地方感,遠比那城市是否各項「條件」都優良,更為重要。

近來有種說法是,如果將幾百萬心向民主的香港人搬到別的地方,重新建立一座城市,他們也必然可過美好的生活。對這說法的反駁,正是這種方案和想像,無視了香港獨特的地方感,犯了以為只要人對、酒對、時間對,不管在哪兒喝酒聊天都一樣的錯誤——戀地情結的主張會認為,那酒吧的setting也是至關重要的。

上升到城市的層次,「好鍾意」香港,還是種很抽象的感情,追問下去,愛香港的什麼?近年香港人之間出現了「身土不二」的說法,把這原本來自佛教的術語、曾被借用作推廣消費本地食物的口號,轉化為叫香港人不要再抱有往昔難民和移民心態的呼籲,着大家留港建港,無論情况多壞,不要輕言離去,因為「我們只有一個香港」。

有關這說法,當然令人想到香港在殖民地晚期歲月,人們高度自覺這城市是「借來的地方」,而在後殖民香港成長和投入社會的新一代,愈來愈習慣視香港為「我們的地方」、「自己的地方」。香港人多了說,別的城市總是不夠好、總是欠了什麼,總之是走不到、難以想像適應在別的城市生活、甚至是不應該走。

感情信箱最多人問的問題總是,到底是愛還是習慣?放諸香港,同樣通用,「我哋真係好撚鍾意香港」在公共論述空間鋪天蓋地,可以趁機認真問自己,可以具體說得出,愛香港的什麼嗎?

追問下去,會像愛情哲學那些好像沒完沒了的爭論:列出情人有什麼讓你熱戀,會否變成了愛一個人的「條件」?像文化評論人李照興編過《愛恨香港的101個理由》,城市指南Time Out列出過「愛香港的10個理由」,對地方的愛,講不講條件?

「原初愛人」創造意義

城市研究者Peter Kageyama寫過兩本書,For the Love of Cities和Love Where You Live,認真探討這問題,他訪問了好些深愛不同城市的人後,首先指出跟地方有強大連結(attachment)的人,在統計數字上不算多。他說人們恨一個城市時,總能明確說出他們恨一些「大問題」,例如是交通、教育、醫療等,多牽涉到制度層面的。當他們談及鍾愛一個地方時,多是談到一些「小確幸」,簡單的和可以在不同角落遇上的美好情節。但他關心的,是超越這些層面後,當人們對一片地方展現非常強烈的愛時,他們愛什麼。

Kageyama的結論有點玄,他指出被深愛的城市,往往有一定數量為人知曉的人物,已對那城市有了「無緣無故的愛」。這群「原初愛人」,總是不斷啟動新的計劃,身體力行去改造和改變那城市。他們會不斷認真問,該城市欠了什麼,並花心思和想像力,去為該地添加新東西。更具體而言,他們可以是開新餐廳新書店的人、可以是自發將為一片公共空間加上藝術品的人、也可以是發起一個跑步會的人。Kegayama將這些活躍的行動者、這些「原初愛人」,稱為共創者(co-creators),並說就是這些共創者,讓其他人深深愛上一座城市。

共創者多是不斷付出的人,他們持續開創新東西,並通過具創造性的計劃,將人連起來、make (new) things happen,他們是想不停修補和改良一座城市的人。Kegeyama提出在他接觸的案例中,人們會因為觀察到那些共創者的行動和精神,遇上他們的實踐,而日夕加深對一處地方的愛。而這些案例,不乏長年被認為不夠好的城市、有待重建的城市和遇上危機的地方,正是這些環境,觸發了大群共創者留下來,創造意義,結果令這些城市展現出不足為外人道的魅力,並令鍾意它的人變得「真係好撚鍾意」。

共創者的努力和無私,會讓人感到居住在該地的人,不只視那地方為上班賺錢之地。共創者時刻想着there are works to be done的態度,想在地方創造意義的欲望,令其他人也投入起來,感受到城市不只是有「正嘢」讓他們享受生活之地,而是一處可以將生命的熱情投放其中、參與建設改良的安身立命之地,而談地方的愛,最愛就算這種了。

Kageyama的結論是,經常有當權者由上而下規劃各種「大計」去增加cool stuff的地方,是不斷在「設備競賽」(amenity game)中較勁的「星級城市」,它們可能是人見人愛。但要引發最濃烈的愛,則要有由下而上、充滿創造力、願意奉獻、帶有理想主義的社群和人物去牽引。

上述因共創者而起,對地方的強烈愛慕,並非因為那地方本身已有許多好東西供人享用。愛得深,因為人們感受到那是一片有人在跟它共舞與共同茁壯(flourish)的地方,而自己也隨時可加入那願意委身的社群中。這種理解,可說才是最接近香港人大呼「我哋真係好撚鍾意香港」時,指向的一種愛。這種愛,當然因過去一年多發生的一切,變得矢志不渝。但是,在香港的脈絡而言,「共創者」不只是現在最顯而易見、身體力行希望讓香港變好的抗爭者。

「香港共創者」的黃金時代

2010年代開始以來,各種創新的計劃和嘗試,諸如眾多獨立書店開業、讓社群空間遍地開花、廣辦民間學、讓人認識社區的導賞團處處、保育的共同文化學習沒停過,根本就是「香港共創者」的黃金時代。這波創意社群的大爆炸,連同2014年雨傘運動、2019年起至今這場運動釋放的的創造力和奉獻精神,造就了一個極可愛的城市。寫上「我哋真係好撚鍾意香港」的橫額,是將近年在香港人心中積累多時的戀情,在香港看來非常糟糕的時刻,直白地寫出來。2020年7月1日,會在歷史上被記載為國安法在香港立法後的第一天,但也是香港人忽然「集體示愛」的一天。

近日,創作I ❤ NY標誌的設計師Milton Glaser逝世,人們紛紛紀念,也說起那是商業上和文化領域裏,非常成功的一次「向城市示愛」。這設計由官方委託,算是由上而下創造而大紅大紫的難得例子。它的成功,除了深入民心,也在仿效與抄襲者之多,舉世鮮見。讓人狂想的是,這次由七一橫額引發,一次由下而上的「向城市示愛」,有無可能發展下去,到了若干年後,成了跟I ❤ NY一樣廣為人知、被不斷借用的文化符碼?這狂想也許不會實現,但真願世人能見證,香港人對這城,真是動地驚天愛戀過。

文//黃宇軒

編輯//王俊杰

