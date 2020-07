周日話題：不（想）被統治的精神

灰色手法未必一定奏效,但它製造點小麻煩,也代表了一種微弱的「不(想)被統治的精神」。七一之後,除了處處恐懼、恐慌搞移民外,稍有點正向思維的人便想:我怎樣才不被你管到我的自由與自主?

其實,香港當初出現「獨派」也有點這種味道,揮着旗幟的人真的要建國?真的在推動獨立運動?有點人類學眼光的人皆知,說的與做的是兩回事。我記得,當初撰寫《香港民族論》的幾名港大學生說過,他們只想在禁忌中探討可能。我雖不同意他們的右翼民族主義觀點,但也認為,這種思想實驗本應是年輕人的特權。到了今天,他們當中有人雖曾闖入立法會,但到了海外留學後已說「不可輕言獨立」;有人更轉投陣營,在香港加入田北辰的「希望聯盟」。這些都不需要奇怪,我更不會責怪。只怪梁振英與習近平太認真,認真便輸了,遇上隊友林鄭月娥突然修訂《逃犯條例》,更輸得徹底,可惜大人都不愛認輸,順勢搬出國安法來嚇人,硬要扳回一城。

中南半島贊米亞「無政府主義」的啟示

我家裏有個7歲小孩,令我深深體會「不(想)被統治的精神」是人之常情。美國政治學者斯科特(James Scott)在《不受統治的藝術,東南亞高地無政府主義的歷史》中指出,中南半島山地贊米亞(Zomia)是一個非現代國家的地理區域,橫跨了越南、柬埔寨、老撾、泰國、緬甸及中國的邊界(四川、貴州、雲南、廣西),有總數過億的少數民族在海拔300米以上的山區散居,2000年來他們沒有立國,卻一直逃避周遭各個政權的控制,是一種歷史悠久的無政府主義。香港當然不是贊米亞,就連贊米亞也日漸被併入現代民族國家之中,香港怎會是無政府主義樂土?但也許正因如此,人們才要以肉身取代空間,想在那怕是瞬間,實踐這種不(想)被統治的精神。

我們不在贊米亞,也無山林可逃,香港可能終有一天,連郊野公園也佈滿智慧燈柱。不過,既然還活着,沒有戰略也要有點策略,而過去幾年日益旺盛追求制憲權、主權的政治共同體想像,在短期以至中期,在威權治下肯定不是好策略。

為何秦漢擴張到某地便停止?

我最近偶然讀到一本國內年輕歷史學者胡鴻的著作,名為《能夏則大與漸慕華風:政治體視角下的華夏與華夏化》,內裏有一段關於秦漢帝國的分析。作者問了一個有趣的問題,常人都只注視秦漢的宏大版圖,但為什麼秦漢的擴張到了某些地方便停止?除了技術及環境原因,例如運糧運兵愈遠愈不便利、地理環境及經濟條件之外,作者提出了一個想法:最容易被征服的,是華夏式的小朝廷(例如漢初的趙氏南越),有相似的官僚制及統治手段,易於被吸納及瓦解。最難征服的是分散的、非中心化及所謂「不發達」的政治體,尤其是非農耕非定居的生活形態、政治層級少、文化邊界模糊、時聚時散的小部落,甚至沒有歷史能清晰記載。換言之,就是斯科特說的那種極度散居的少數民族最難被統治,所以歷史有許多族名時現時隱,歷史上也難追尋來龍去脈。

模糊散居小部落更難被收服

香港人當然不可能大規模變成遊牧民族、山野村民,但我們不妨用「be water」這句口號來理解,它所指的不單是行動的靈活性,或所謂無大台,而是不一樣的共同體想像、組織及意識形態原則。比起香港過去慣常的公民社會想像、團體及價值,現代國族共同體、單一民族獨立訴求等,是更容易被盯上的管治對象,政治壽命可能更難持續。在新時代裏,想像及實踐更多難以界定清楚的共同體應該是新方向。

撰寫此文期間,年輕學者李敏剛在網上回應了呂大樂剛在台灣《思想》發表的一篇文章,也觸及了這一點。呂大樂認為過去幾年的社會運動無法帶來好的政治轉化,是我們的困局,也是反對派政治領袖的責任及失敗;李敏剛則提出另一個架構來衡量運動,就是社會想像的革命。他指的是,評價過去幾年運動的成敗,不該以精英主義眼光單單着眼在體制及政策的轉化,而該在於看到運動帶來了重新想像正當性及實踐種種不同共同體的機會:連儂牆是否代表更打動人心的公共空間?「手足」之情是否比過去港人自豪的溫和平靜、秩序井然的示威遊行更體現香港精神?我聽說「手足」不止在街頭,還在社區,也成為區議會新政一大動力,他們是否能成為更具行動力的街坊?「黃色經濟圈」如何成為實踐經濟關係上的平等與公義?新界的有機農夫,能否創造「新界鄉紳」以外另一種新界人,爭取另一種權益,創造另一種傳統。

不對號入座 不讓政權分類摸透

李敏剛提出的架構,更講求耐性。究竟去年以來的運動是否有成效,又或者斷言帶來國安法立法即等於失敗,都是言之過早,正如我從來不認為雨傘運動是失敗的。有一點我是頗為肯定的,這些散落各處的共同體想像及實踐,會像實驗多於工程,也像散佈在贊米亞的小部落。法國思想家傅柯有一個比斯科特溫和的說法——「不被如此管治」(not to be governed like that)的反抗。「如此」,就是你說我是「恐怖主義」、「分離主義」,我就對號入座,成了所謂「恐怖主義」、「分離主義」,結果只有兩個:要麼反抗,然後就義犧牲,被幹掉或關起來;要麼服從,時刻規訓自己安分守己。但「不如此」,就是不接受框架與標籤,尋找到另一種安身立命,以及治理社區及共同體的方法,不讓當權的輕易分類及摸透,但卻是更好、更讓人樂意投身的政治。

我們要相信,除了微刻「不要」二字在橫額上,應該有更多的可能。

文//葉蔭聰

編輯//馮少榮

