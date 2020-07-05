活出我模樣 《一水南天》觀後感

第一次入場是朋友贈票，下班匆匆趕去文化中心，甫坐下就開演了。我傻傻坐在第一排正中間，投入一個未知故事。

故事背景是清末民初的香港，窮小子陳一水出身碼頭苦力，憑藉運氣和智慧，躋身米行首富。情與義，女人和兄弟，個人與時代，每個白手興家的香港人都會有共鳴。

早年的陳一水轉數快又不認輸。他說服海盜打本給他做生意，堅信生存不止「跪」和「搶」兩條路。靠着50擔米的本錢，他開了自己的字號，這才發現行業壁壘，原來不是打開門就能做生意。於是他賭一把，用這50擔米拜師行業第二，聯手對付最大的米商。在商場上打過幾場硬仗之後，陳一水終於戰勝壟斷米價的行業巨頭，取而代之。大半生過去，家大業大，生活總算安定。日本人來了。呼──陳一水一把火燒了畢生心血。

活活跟着舞台表演激動了3個多小時的我啞然失笑，腦中冒出一句：「shit，攬炒。」旁邊一個陌生男士衣著斯文，兩鬢斑白，之前看得投入，冷不防這麼一個結尾，燈一黑，他不等謝幕，起身就走。為演員鼓掌的時候，我心想：我該不是看了場《海瑞罷官》吧？感謝旅發局、康文署、文化中心容納成全，我要再看一次。

返場之前，自發為這齣音樂劇作「直效營銷」：先在腦海中將朋友們過了一遍，選出愛好文藝，花得起390元看戲，而看完又不會氣鼓鼓的人分別以簡訊推薦節目，很快便搭上兩個朋友有空與我同往。

朋友看完拚命鼓掌，激動地對我說：「我好想大叫香港人加油！」一同回家的路上，她情緒平復一些，又說：「其實這個故事如果不是眼下這時勢，可真有點兒老土──還日本人，還搶米。」我無奈地笑：「唉，是呀，眼下這時勢可真老土──還鄉親舉報，還共產黨。」

事到如今，我對「攬炒」依然無法認同，用朋友的話說，大概是因為這個詞在我眼中「根本無攬到，得個『炒』字。」然而，日益被攬炒的我，心裏沒有怨言，我知道自己如何走到這一步。

徹底服了梁天琦

記得幾年前編輯問我要不要採訪梁天琦，當時他在我眼中還只是一個舞着藍旗在上水街頭虛張聲勢的大學生。我內心偏見重，於是沒有成事。後來，公司派我做一個關於上水的專題，使我得以在一個月裏頻繁跑上水，還在那裏住了幾天。我發現，在上水吃飯和港島一樣貴，每天上班時間居然要在地鐵站外面排幾百米隊，白天晚上到處是水貨客。而上水的小學生則完全是大人世界中港矛盾的加強版，聽着七八歲的小孩子告訴我學校裏的那些事，大陸人和香港人如何不相往來，彼此敵意，我實在很難叫小學生「摒棄種族歧視」。在上水的那些天，每一天都很煩躁，使我徹底服了梁天琦──既然沒人管治這亂相，出口氣也是好的。

後來，我在2016年採訪過一個普普通通的年輕人，和他混了一天，目睹了一個傳媒記者和警察的人數比示威者還要多的小型社運現場。那個年輕人沒有工作，也沒有組織，已經因為政治立場和家人反面。他一心只想香港好，自己生活無所謂。每一場社會運動都到場，每次都是一個人，卻又並不做什麼激進的事，自我定義為一個現場旁觀者。他說他是從香港電視不獲發牌開始覺醒的，他也曾經努力工作，可是這政府令他太沮喪。我當時並不理解他，可是小心翼翼地寫了一篇遠超字數的長稿，記錄下他的話，介於他對「斷章取義」的標準寬泛又執著，我有點怕他。過去的這一年，我見到許許多多每次都到場，總是一個人，既無法離開，又無法做什麼更激進的事的普通人。我自己也成了其中一個。

絕境時鼓勵自己

星期五高等法院判DSE考生司法覆核敗訴，我立刻找判辭來看（HCAL1087/2020）。那個判辭沒有說服我，反而令我更加生氣。因為看判辭我知道考評局原本既有的在考試後檢討試題和答題情况，以供下次考試調整試題的機制根本沒有啓動，直接把這場考試的試題廢了──有這麼着急嗎？作為一個憑應試教育獲得人生主要機會的人，如果在限時閉卷考試中給我白做了一道大題，遇到這種事情我是要拚命的。

這星期得虧看了兩次《一水南天》，不然熬不過來。陳一水遇到絕境時鼓勵自己，說要「活出我模樣」，容我借充文題，在這時勢與諸位共勉。我是什麼模樣？活不活得出來？是我們今後每一天都要面對的挑戰。

文//王雅雋

編輯//蔡曉彤

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