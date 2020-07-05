對於國安法下仍執意搖旗和用各種灰色手法抗爭的示威者，葉蔭聰有一番解讀，認為想要保全自由自主的年輕人可以改變策略，拒絕投入到他說你是「恐怖主義」、「分離主義」你便對號入座，成了所謂「恐怖主義」、「分離主義」，可以選擇「不如此被統治」。有人則思忖移民，但移民又何嘗只是一走了之的簡易選項？如果你對這個地方有愛。黃宇軒從七一遊行中出現的新標語分析了地方之愛，黃津珏則訪問了剛獲悉成功申請英國政府庇護的港人鄭文傑（頁五），他也談到關於去或留的選擇。

白雙全交來了他的新的塗鴉抽象畫作。傘運之後他也隨着意志消沉，無法繼續以往的創作，於是他去法庭聽審以治療自己的創傷，他一邊抄筆記一邊在簿上塗鴉，無意中找到出路，寫畫下名為〈噩夢牆紙〉的系列，先前辦過展覽，近日有畫廊更將他的畫作和筆記整理出版成書。抽象畫釋放作畫人的無意識和情感，白雙全會為自己的塗鴉配上解說，解拆出來的故事每每帶着神話和宗教意味，譬如黑河騎士或淚-死-鳥，又如被射下的天鳥、吹號角的人和祭壇。也有看畫的人說，畫有療癒創傷的力量。

當然，繼續可讀馬傑偉，他會教你實用的心法。

編者話//黎佩芬

創作//白雙全

美術// 張欲琪

編輯//蔡曉彤

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