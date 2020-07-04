戲迷之家：再談「玩投影機先認識屏幕」

手拉屏幕，顧名思義需以人力（手拉）來展開及收納。屏幕下方中間位置設有手柄，使用時只需拉下手柄便可把屏幕固定在某一位置；收納時，只要把手柄拉一下便會自動捲上去。

電動屏幕則透過摩打，以遙控器來操控升降，是最多香港家庭使用的投影幕。除了免去人手開收的步驟，更重要是手拉屏幕在長期拉動下，屏幕上很容易會出現一個「V」字形波浪紋，使用次數愈頻密，手拉屏幕的畫質會愈差；相反，由於電動屏幕沒有手柄拉下來的墜力，因此不會出現這種波浪紋，就算長期使用，畫質亦不會變差。部分一線品牌的電動屏幕可以使用超過10年，甚至最耐見過有電動屏幕使用達12年之久，雖然畫面質素輕微下降（小量灰塵和污漬），但電動機械仍能正常運作。

固定屏幕畫質好 電動屏幕慳位耐用

至於固定屏幕，在香港狹窄的家居環境下較少人使用，但它具有獨特的優點：由於幕料固定在框架內，因此能長時間保持平直，畫質是手拉和電動屏幕都無法媲美。至於價錢方面，固定屏幕由於結構簡單，所以價格較電動產品為低，但因屏幕壽命較長，加上沒有波浪紋，故此比手拉屏幕貴價一些。

除了投影幕的種類，另一個重要考慮因素是屏幕物料，必須顧及投影機的性能及使用環境。因此在選購時，並沒有所謂「最佳投影幕物料」的說法，選擇最適合自己家居環境和投影機的物料才最重要。

屏幕物料影響色差

不同屏幕物料會產生不同的影像效果，在不調校投影機色溫的情况下，不同物料顯示出來的顏色會有差異。要解決這個問題，部分人會透過專業儀器測量，以微調投影機的色溫。除了影響顏色，不同物料亦會影響觀賞角度，部分物料可提供接近160度的觀賞角度，部分物料的觀賞角度卻只有60度甚至40度。此外，不同物料亦會影響增益的多少（即影像投射到屏幕後，光線被反射的亮度值增減），負增益（少於1dB）屏幕的減光物料會令黑位更「實淨」，增加暗位層次及提供更大的觀賞角度，而高增益屏幕雖然亮度較高，但觀賞角度較窄。這些都要因應不同家居環境來選擇，沒有絕對「好」與「壞」。

近年也出現一些用於代替電視機的短距離投影機，投影幕與投影機之間可能只有10至12吋距離，所使用的都是特製屏幕。這類屏幕的觀賞角度一般較窄，但能在開燈的情况下顯示較佳的畫質，保持相當不錯的暗位層次。

最後，注重環繞聲效的朋友可以選擇透聲幕，把前置左中右喇叭放在屏幕背後，令聲音發出的方向與畫面完全一致，提升看電影時投入感。然而透聲屏幕無法百分百無損失透聲，對聲音還是有一些影響，故此燒玩家大多會連同EQ一起使用，補償屏幕造成的損失。

註：〈玩投影機先認識屏幕〉，詳見：bit.ly/2YeUwXJ

文：李柏權（亞洲高清協會會長）