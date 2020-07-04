升級空氣淨化機 踢走甲醛

不少家電生產商都有生產空氣淨化器，Philips是其中之一，其型號AC4076的產品主攻慳位設計，因此受不少用家愛戴。最近，廠方推出升級系列4500i，雖然兩代型號的外形十分相似，但新機的濾網升級為NanoProtect濾網，加入了541克經過抗甲醛配方處理的活性碳，雖然分量不算多，但廠方宣稱活性碳與空氣接觸的表面積等同32個足球場，從而加強吸附甲醛、揮發性有機物（VOC）及異味的能力。

廠方委獨立測試：過濾PM0.003粒子

除了加入活性碳，濾網亦加入VitaShield IPS微護盾空氣淨化系統，當中配備納米複合甲醛HEPA濾層，廠方宣稱此濾層能過濾空氣中的甲醛和小至PM0.003的粒子。經由第三方獨立機構測試，在特強風速下運行1小時後，能過濾超過99%甲醛；而由另一家第三方獨立機構IUTA根據德國標準DIN1467-2009來測試，也證實能過濾99.97%細至PM0.003的粒子，包括PM2.5、病毒、細菌、花粉、塵埃及寵物毛屑等。

感測器量度室內空氣質素

為了令用家更了解家中的空氣質素，4500i也配備AeraSense雙感測器，可偵測氣體及微粒，並會在空氣質素燈及顯示屏上顯示空氣質素變化。前者以藍、紫、粉紅及紅（優良至嚴重）來展示空氣質素優劣，顯示屏則以數值顯示室內過敏指數、有害氣體及PM2.5懸浮粒子的污染數值。

而為了方便用家針對過濾不同的空氣污染物，淨化器設有4種模式，包括自動、除污（去除空氣污染物）、防敏（清除致敏原）、氣體（去除甲醛），同時亦有4種風速選擇。此外，新機支援Clean Home+手機應用程式，用家只要將4500i連接至Wi-Fi網絡上網，便可直接在手機中看到家中的空氣質素數據及遙控機體運作。

■規格

型號：AC4558/31

適用面積：約517呎

最高過濾空氣量：約4305呎/每小時

體積：670×350×250mm

重量：6kg

售價：$4988

查詢：2619 9663

文：勞耀全

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com