藝文青：青年困局 在沉默中爆發？

這部片的緣分始於2015年，黃飛鵬及三澤拓哉一同入圍釜山電影節亞洲電影學院，並為同組成員及合作拍攝短片，其間發現對方對電影的喜好及想法相近，留下一句「一齊拍啲嘢」。此言非輕，後來他們着手行動，2017年黃飛鵬收到三澤拓哉的劇本，負責香港製作人員部分，翌年飛往日本神奈川縣開拍，後期他亦有份剪接。

《落葉殺人事件》發生於大磯町，單是選址已經耐人尋味。大磯町為有名度假勝地，曾吸引不少政治家及大企業家定居於此，但隨市區邊緣老化衰落，年輕人即使不至餓死，卻也苦無去路。故事講述和也（森優作飾）、知樹（中崎敏飾）、俊（守屋光治飾）及英太（永嶋柊吾飾）一起長大，畢業後依靠和也叔叔的建築公司為生。叔叔某天突然倒斃在家，步步揭示小鎮的迷離關係，各懷鬼胎。

看罷聽過一些評語指出，作品節奏及事件剪得太過跳躍。黃飛鵬引述導演表示，作品穿插如虛似真的片段，欲呈現現代人接收信息片斷化，忽略前因後果，只看到事件發生的一瞬間，因而很易墮入既定的印象。筆者倒記得，有幕講述其中一個男生與神秘女子幽會，取景地點為一片竹林，即令人想及芥川龍之介的短篇小說《竹林中》（黑澤明改編為電影《羅生門》），加上電影有「說書人」的旁白貫穿，再多幾重敘事，各有敘事，也各有真相。

無法上流的一代 港日何其相似

「作品對日本文化及社會有很強的批判，我也跟導演笑說，你筆下所有當地人的個性都很糟糕。」黃飛鵬說。故事說及和也作為黨羽的權力重心，經常欺凌別人，但所謂顧全大局，同伴們默默甚至笑着配合。小鎮社區亦是社會縮影，龐大的醬缸制度下，人們逆來順受自保利益，年輕人無法向上甚至向橫流動，不能紓解。監製認為，此等氣氛跟香港相似：「對年輕人來說，想要的東西又不輪到我，不是既得利益者，也不是權力掌控者，但當大家嘗試去掌控時，又被人不停地標籤，好像被大巨輪一直推着。」

「年輕人失語的狀態，就不單是今天的事。」黃飛鵬續稱。不止年輕的，這巨輪其實輾過所有人，整部電影也非常鬱結，個個都有口不言，直到有個位終於發生較明顯的爆發，也就屬於導演筆下唯一「個性比較沒那麼糟糕的人」（即使結局最後仍留有懸念）。看完此部電影，如果要有一下完全的相信，應該就是這幕——總要有一個人，走過暗暗的長廊時，他不想再被推着走，在沉默中爆發。

文：小東