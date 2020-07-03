驅蚊奇招：驅蚊柔順劑獲發明獎

據稱15厘米內受保護

他指蚊香是傳統的驅蚊工具，燃燒後驅蚊物料會散發於空氣，缺點是不能隨身攜帶，使用時也要提防燃點其他物品，引發火災。而新式的驅蚊水、驅蚊貼一類產品毋須燃點，噴灑或張貼在衣物後，驅蚊劑會在空氣中散發，優點是方便易用，可隨時塗抹身上；缺點是活動時氣味容易被氣流吹散而失效。蔡崢鳴曾考慮研發防蚊衣物，在製作、漂染衣物時加入除蟲菊酯等驅蚊劑。「但擔心驅蚊劑會在洗滌時被洗掉，後來改為研發驅蚊衣物柔順劑。」

他說驅蚊衣物柔順劑獲得第47屆日內瓦國際發明展銀獎，原理是在每次洗衣過程中加入，讓驅蚊劑沾附在衣物上發揮驅蚊作用，據稱一般可讓衣物周邊約15厘米範圍受保護。蔡崢鳴說驅蚊衣物柔順劑曾在紀律部隊及酒店戶外前線員工測試，均發揮一定驅蚊作用。

■抹消毒濕紙巾？

日本電視節目《マツコの知らない世界》曾邀來一名養蚊少年介紹防蚊法，他指出街前用消毒殺菌濕紙巾抹腳可防蚊。梁廣源認為，消毒殺菌濕紙巾成分未明，視乎當中有否含除蟲菊酯等驅蚊成分，所以不能一概而論，效果有待專家測試。「不過，如抹走腳上的臭汗味，理論上有機會減低對蚊的吸引力。」