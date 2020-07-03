◆材料（分量：2至3人）：

蜆 半斤

煙肉 2片

薯仔 半個

紅蘿蔔 半個

洋葱 半個

蒜蓉 1茶匙

現成酥皮 1塊

無鹽牛油 20克

低筋麵粉 1湯匙

雞蛋 1隻

清雞湯（250毫升） 1盒

調味料：

黑椒碎 少許

忌廉 100毫升

白酒 50毫升

◆做法：

1. 蜆洗淨後，用清水浸1小時待其吐沙，再過水洗淨，瀝乾水分

2. 煙肉切粒，薯仔、紅蘿蔔及洋葱去皮切細粒

3. 先在鍋上爆香蒜蓉，再加入步驟2的材料爆炒（圖C）

4. 加入牛油及麵粉同炒，加蜆，再加調味料、清雞湯拌勻，然後蓋上鍋蓋，以小火煮至所有材料變腍和蜆隻開口（提示：可酌量加入清水以調節湯的濃度）

5. 將蜆湯倒進烤碗，然後沿烤碗邊掃上蛋液

6. 酥皮裁剪至四方形（圖D）（尺寸比烤碗開口大一點），放上烤碗黏實

7. 用熱水坐融牛油，塗在酥皮上（圖E）（提示：塗上牛油後的酥皮，炸出來會更香脆）

8. 氣炸鍋以180℃預熱10分鐘，放入烤碗，再以160℃氣炸8分鐘即成

● 小貼士

‧ 酥皮可在大型超級市場買到，如果烤碗的碗口不是太大，一塊酥皮通常可做約4碗湯

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