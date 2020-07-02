金鎖鏈皮袋 強烈質感對比

就像Bottega Veneta，自Daniel Lee入主創意總監後，Padded Cassette袋款及Padded Sandals露趾鞋款變得大熱，在今夏各個fast fashion品牌都看見類似款式。BV的應對策略一如所料，在2020初秋季度，Padded Cassette便注入新的設計元素，加入重型金色或銀色鎖鏈作孭帶，剛柔並濟的感覺強烈；另一袋款Padded Tote同樣由專業工匠精心製作，手工編織的maxi intrecciato採用了觸感上乘的Merinos Auckland羊毛皮，同樣配合重型金鎖鏈作手抽帶，又是另一種強烈的質感對比。

文：溫兆明

查詢：Bottega Veneta Landmark店 2973 0882