搖滾福頭老師 用歌曲將愛傳承下去

1. 為什麼會有福頭老師這個稱號?

我從事創作，見很多人都有個別名，於是丈夫給我改了福頭這個稱號，英文是Futou或Blessed Head。因為我們是天主教徒，認為信主的人是有福的，而且我頭又大兼常常傻笑，因此而命名。老師的稱謂是出版社給我加上去的，起初我不太想加上老師的稱呼在後面，覺得為人師表有點壓力，但之後人們叫我「福頭老師」時感覺很親切，所以就接受了。

2. 出身古典樂背景的你被網民稱為香港搖滾歌姬，何以音樂風格如此搖滾?

其實我很害怕電子樂器，我小時候連接觸普通電器都會害怕漏電，用自動櫃員機也慌張到食卡。但為了做義工，年輕人又喜歡夾band，用電子樂器會令他們更有興趣學習音樂，所以便克服對電器的恐懼，學習電結他玩搖滾樂。

3. 什麼是你最大的啟發與動力?

我做的很多事都是由愛驅使，令我超越自己。

4. 你的創作過程是怎樣？創作靈感多源自哪裏?

平時工作上的教材創作會與教學或樂理有關，閒餘的創作則是自己想寫的題材，例如我經常做義工，會在喪禮上獻唱，有一次發覺沒有一首適合瞻仰遺容的歌曲，因此創作了《我會好好的生活下去》這首歌，以逝者的角度安慰在生者（隨即邊唱邊解釋歌詞）……我的靈感很多都來自我的宗教，所以每次作歌前我都會先祈禱。

5. 你的正能量是怎樣煉成的?

讓我舉個例子：我與丈夫結婚30多年，我們一家與我媽媽和我奶奶是一起住的。媽媽是個很聰明能幹的人，奶奶卻有長期病患及眼疾，她們年齡、性格及際遇都有很大差異，卻情如姊妹。我覺得媽媽因為不想拋下奶奶而拒絕遠遊。兩人先後於2016年去世，她們的恩情把愛傳承了給我，令我看到人性的光輝，從而為我帶來正能量，我也很想學她們一樣將愛傳承下去。

6. 你有沒有特定的穿衣風格?

以前教本地學校要很端莊，上班要穿套裝、連身裙。後來到國際學校教書，可以穿T恤牛仔褲波鞋上班，當時着重快樂教學，我經常穿不同顏色的迪士尼卡通人物T恤，增加與學生的話題與溝通。

7. 穿衣風格會否隨着年齡增長而有所不同?

沒有，最重要的還是舒服。

8. 你認為怎樣的女性最美呢?

要視乎年齡，如果是小朋友，我喜歡天真無邪；學生我喜歡鄰家女孩；再大點就喜歡斯文、自然的類型。其實不同年齡的女性都有吸引我的地方，例如我有一個鄰居是個百多歲的婆婆，她也有百多歲的美。當我看到她們的善良，以及真心的笑容都會吸引我。

9. 過去一年的社會運動及疫情對你有什麼影響?

兩件事都令我對香港這個家深思。以前會認為自己在坪洲做了30年義工及義教音樂，對社會付出了很多，但卻成為不太關心政治的藉口，現在會更加關心，社會運動令我發現分辨是非的重要，我會從不同角度深入去看清事實真相，從而得到自己對事件的觀點，我亦因而創作了《對不起！青年人！》這首歌，之後有來自各方的壓力，但我認為講真話並沒有錯，亦不會視之為很大的問題。

疫情則令我有更多時間，自己可以靜下來去治療2016年奶奶及媽媽過世帶來的創傷。兩件社會事件都令我能重組自己的人生。

10. 你認為現今社會有什麼被低估?

我覺得年輕人被低估了，無論是他們對香港的愛，或在各方面的才華。我認為他們擁有無限的潛能。

■ Profile

福頭老師 - 修讀古典音樂出身的福頭老師（Annie），從事教育工作及創作音樂教材，在坪洲當義工達30年之久。因唱作兒歌《夏日熱辣辣》而在網絡竄紅，被網民封為「香港搖滾歌姬」，近作有《對不起！青年人！》。

文：溫兆明

編輯/陳淑安

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