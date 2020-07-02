水質注意：現沉澱物 提防膠樽曾受熱釋毒

樽身編號顯示「產品標準」

除了認清水貨及行貨，李冠威表示也要留意水中有沒有沉澱物，「當礦泉水遇熱時，水中的礦物質會出現一些反應，因而聚集變成較大的固體，形成沉澱物。如在未開封的礦泉水中發現這些沉澱物，便表示這樽水可能曾經受到高溫的影響」。一般而言，礦泉水中的礦物質含量愈高，出現沉澱物的機率愈高，而沉澱物主要是鈣和鎂兩種成分組成，由於組成沉澱物的礦物質早已存在於水中，所以就算把這些沉澱物飲下，也不會對身體構成問題，「但更值得留意的是，一般盛載礦泉水的器皿以玻璃及塑膠為主，玻璃受熱，對水質影響不大；但如果塑膠樽曾經受熱，便可能會把一些有害的物質釋放到水中，飲用便有一定風險」。換言之，如有沉澱物，擔心的不是沉澱物本身，而是代表樽身或曾經受高溫影響，如果是塑膠樽，便要小心是否釋放了有害物質。

至於選購內地礦泉水，毛家瑩說最直接的選擇方法，是留意產品標準編號，「現時內地生產的樽裝水，都會經過國家的檢查，樽身必須印有『產品標準』（product standard），而這個編號便可確實了解這支水的類別」。根據中華人民共和國國家標準，包裝飲用水的編號為GB19298，包括蒸餾水、天然水或山泉水，「如想確認水質，便要留意『產品標準』上印有GB8537這個編號，因為只有這個編號，才是國家認可的天然礦泉水」。