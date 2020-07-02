睇標籤 辨水準 眾裏尋優質礦泉水

天然礦泉水 歐洲監管嚴格

坊間礦泉水名目讓人眼花撩亂，雖然在香港並沒有針對礦泉水的法規，但品水師李冠威表示，在歐洲有嚴格的礦泉水監管。「不同國家或地區都有自己針對礦泉水的一套標準，以及自己的監管制度，當中以歐洲的標準歷史最悠久，亦最嚴謹。」在歐洲，主要將水分為地表水（包括天然水及山泉水）、地下水、冰川水及冰山水等。

李冠威說以天然礦泉水（natural mineral water）的標準最為嚴謹，以下歸納出幾點要求：

1. 必須純天然，未經加工

2. 任何生物直接飲用水源的水都不會構成健康威脅

3. 入樽後的天然礦泉水成分及特徵，必須跟水源大致一樣，會嚴格限制其誤差值

4. 水中的污染物不能超過一定標準

5. 工廠及生產機器須向政府取得牌照才能生產

6. 使用的生產設備不能更改礦泉水成分，也不能污染水質或對水質加工

7. 必須在水源採集入樽，在採集水的過程中，也不能將水移至其他可移動裝置（例如運水車），以確保水質不受污染

8. 樽及蓋都有一定規定，例如蓋是否密封，會不會漏氣等

9. 不能對水消毒

李冠威指出，符合以上標準，在歐洲市場出售的樽裝水才能標示「天然礦泉水」的字眼。不過，是否沒有這個字眼便代表不是「好水」？他稱不能一概而論，「因為近年有不少優質水，未必具有天然礦泉水的標準，但質素也有一定保證」。例如冰山水，是以破冰船到北極附近的冰山區，撈走海面上的冰山，並以最短時間融冰來製成飲用水。這些水十分純淨，不會像蒸餾水般經過加工，也有不少人愛飲。至於現時坊間常見的礦物質水，則是蒸餾水後期在水中增添礦物質成分，因此不屬於礦泉水。

內地礦泉水標準與國際接軌

除了歐洲的礦泉水，近年市面湧現內地的礦泉水。作為消費者，選購時首要考慮當然是水的質素。藏冰川銷售主任毛家瑩解釋，內地自1995年開始立法監管礦泉水，到2009年修訂，與外國標準接軌。「現時內地的樽裝飲用水，大致分為食用水、天然水、礦泉水、礦物質水及天然礦泉水。當中天然礦泉水的標準大致跟外國相同，例如水源地、生產地、水質、成分、檢測標準等，同時水中必須含有9種礦物質，包括鋰、鋅、碘、硒、偏硅酸等，亦限定18種對人體有害物質不能超標，才能取得批文，使用『天然礦泉水』這個名稱發售。」

毛家瑩補充，為了令消費者對內地水更有信心，除了遵照內地標準，生產商亦「行多步」，「以公司旗下的5100西藏冰川礦泉水為例，為了提升消費者信心，除了把礦泉水帶到歐洲的水協會認證水質，也拿到國際檢驗機構SGS接受測試，以確保質素」。

水源、運輸、設計 影響價格

在香港市場，礦泉水種類多之餘，價格亦十分參差，每樽由幾元至數百元都有。李冠威解釋歐洲礦泉水的價格差別，主要視乎水源可提供的水量、稀有度，以至樽身設計等不同因素。當中，運輸成本更是重要因素之一，「例如一些大公司，可以一次過訂購一季的產品（從而令運輸平均成本降低），便可以用較低的價格出售；其次是水樽的質素，使用的質材愈好，價格當然亦愈貴。此外，也涉及供求問題，當生產礦泉水的地點水量不多時，由於供應少，價錢亦會相應提高」。

提到稀有度，李冠威以不少人愛飲的有氣礦泉水為例，大致可分為兩種，「一種是天然有氣的礦泉水（natural sparkling mineral water），另一種是人工加入二氧化碳的礦泉水（natural mineral water-sparkling）。第一種較稀有，雖然法國、西班牙、葡萄牙都有出產，但產量只佔有氣礦泉水不足1%，所以售價可高達每支近百港元。由於天然有氣礦泉水的產地接近火山帶，所以其礦物質含量亦與人工加入二氧化碳的礦泉水不同，飲用時口感會有分別」。

上中下游取水 售價有別

至於內地的礦泉水，同樣有價格不一的情形。毛家瑩表示，價格某程度反映出運輸成本甚至質素的高低，「大部分內地的天然礦泉水、礦泉水或飲用水，都會在樽身標示出產地，但就算三者所標示的取水河域相同，也可能存有位置上的差異。例如在海拔較高地方取水，由於地點相對不適合人類居住，污染自然較少，水質會較好；加上設廠的難度增加，運輸成本也較高，所以售價相對高一點。相反，取水的地方如在河域中游甚至更低，河水受到污染的風險較高，運輸成本又相對高山便宜，售價自然較低。因此，售價原則上反映了水質高低」。

文：勞耀全

編輯/林曉慧

美術/張欲琪

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