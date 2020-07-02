入住百年舊警署 飽覽水鄉風情

大澳文物酒店由具百多年歷史的舊大澳警署活化而成，身處酒店範圍內已可看到不少歷史見證，例如於1918年轟動一時的大澳警署警察開槍謀殺及自殺案，當時印籍警員連開多槍，所遺下的子彈孔仍完整保留下來。而每天下午，酒店均設有3個導賞團，介紹昔日警署故事，讓你加深對離島古蹟的認識。大家亦可到達酒店1樓以玻璃屋設計的餐廳Tai O Lookout，一邊欣賞海景，一邊歎美食，而菜式方面，餐廳用了不少大澳地道食材，如蝦醬及紫貝天葵等，增添風味。

除了天然美景吸睛外，大澳鄉事委員會、香港歷史文物保育建設及民間組織大澳非茂里合辦名為「一壁一畫一故事」的藝術活化計劃亦相當矚目，多名藝術家分別以大澳的水鄉風情，創作出7幅壁畫作品，分散於大澳不同位置。其中位於大澳鄉事委員會廣場的一幅3D作品最為搶眼，用漁船、棚屋及山水作主題，壁畫由牆身伸延至地面，甚有氣勢，絕對是必到的打卡位。而酒店門前的涼亭也有一幅山水壁畫，同樣令人賞心悅目。入住這間酒店，相信老友記的眼睛和相機也會忙個不停。

■大澳文物酒店

房價︰$2680起（2人1房）

包括︰雙人套房1晚、Tai O Lookout精選雙人早餐及晚市套餐、免費享用房間迷你吧等

查詢及預訂：2985 8008

註：疫情期間，導賞團開辦日期及時間需向酒店查詢