嘗加州名人酒莊 佳釀品質話題兼具

美國加州葡萄酒佔當地產量的85%，而出口至亞洲的葡萄酒總產量佔美國葡萄酒總出口量的95%以上。美國加州葡萄酒種類繁多，由經典美國葡萄酒莊如Robert Mondavi、著名法國波爾多酒莊Chateau Petrus在加州投資的Dominis酒莊、以至美國最出名的cult wine代表如Screaming Eagle、Harlan Estate等也是來自加州。葡萄酒價位由港幣百元以下到港幣數千元起跳也有。今期想跟大家分享幾款加州的明星葡萄酒，有些屬於名人酒莊的佳釀，而另一些則是奧斯卡或是白宮的款客佳釀，品嘗同時又有話題可以和朋友分享。

《教父》導演出產葡萄酒

如果你喜歡電影，應該有聽過或看過《教父》三部曲。這部經典電影的導演是哥普拉（Francis Ford Coppola），而他的女兒Sofia Coppola也是一名很出名的導演，最為人熟悉的電影有《迷失東京》。除了電影拍得出色外，其實Francis Ford Coppola在加州也有自己的酒莊Francis Ford Coppola Winery，同樣獲高度評價。大導的葡萄酒更是奧斯卡金像獎頒獎禮中的指定葡萄酒，包括有Final Cut 91st Edition Cabernet Sauvignon Rutherford 2016年紅酒、Final Cut 91st Edition Chardonnay Russian River Valley 2017年白酒、Sofia Rosé粉紅葡萄酒（以女兒Sofia命名）、Director's Cut Chardonnay白酒、Director's Cut Sauvignon Blanc白酒、Francis Coppola Reserve Pinot Noir紅酒及Eleanor（以導演太太命名）葡萄酒等。

Final Cut 91st Edition Cabernet Sauvignon Rutherford 2016年紅酒特別為奧斯卡釀造，層次複雜而香氣四溢，帶烤烘、紅車厘子、黑布冧、皮革、雲呢拿、煙草及香料等。Final Cut 91st Edition Chardonnay Russian River Valley 2017年白酒亦是特別為奧斯卡而釀製，味道帶菠蘿、蜜瓜、柑橘、雲呢拿、礦物、檸檬忌廉及甜香料等。此葡萄酒以Sonoma County 的單一葡萄園的葡萄釀造，氣候比較和暖，帶更多果香。另外，Director's Cut Chardonnay 2018年白酒，味道帶雲呢拿、奶油、焗蘋果、熱帶水果及甜香料等味道，果香豐富。哥普拉葡萄酒性價比高，買一瓶《教父》導演的佳釀與友人邊看電影邊喝酒也不錯。

姚明酒莊重質不重量

7呎6吋高的前NBA籃球明星姚明除了籃球了得外，其實他在Napa Valley酒莊釀造的葡萄酒亦造得同樣出色。他在2011年開始他的Yao Family Wines酒莊之路。美國著名酒評人Robert Parker講過，很多人認為名人開的酒莊只是虛有其表，但姚明酒莊一點也不是。想試試姚明的佳釀及喜好？姚明喜歡法國波爾多風格的紅酒，而他的酒莊重點是重質不重量，推介有Yao Ming Family Reserve Cabernet Sauvignon 2015年紅酒（James Suckling 96分），層次複雜，帶黑莓、黑加侖子、森林土壤、雲呢拿、橡木、紫花、雪茄及薰衣草等味道，優雅而餘韻悠長。

Drew Barrymore的果香美酒

開葡萄酒莊不只是男士專利，另一荷李活女明星Drew Barrymore也有自己的酒莊。對Drew的最深刻印象是電影Fifty First Dates，重看過很多次，覺得很浪漫。她在2012年正式在加州成立自家酒莊Barrymore Wines。她說很高興可把喜好轉為事業，而她最喜歡的部分，當然是喝着自己酒莊的佳釀。Barrymore Wines推出了3款葡萄酒，包括Drew's Blend Pinot Noir紅酒、Rosé of Pinot Noir粉紅葡萄酒及Pinot Grigio白酒。她的葡萄酒屬於清新及帶果香的類型，例如她的Barrymore Pinot Grigio 2017年白酒，便帶蘋果、檸檬、香梨及白花等味道，活潑輕快而充滿果香。

白宮專用宴客有氣酒

除了奧斯卡的宴客葡萄酒之外，美國白宮專門用來招呼外交賓客的葡萄酒你又有興趣一試嗎？想介紹的是來自美國加州的Schramsberg有氣酒，可說是白宮常常用來招呼外交賓客的香檳製法氣泡酒。Schramsberg Blanc de Blancs更曾在1972年扮演重要角色，它作為美國總統尼克遜跟中國總理周恩來在北京碰杯的有氣酒，象徵和平。心水推介有Schramsberg Blanc de Blancs 2008年，以香檳製法釀造，陳年10年，味道帶焗蘋果、香梨、杏仁、牛油麵包、烤烘、蜜糖及糖漬檸檬等，餘韻悠長。

香港加州美酒節在7月至8月間會有逾40間酒舖及餐廳參與活動，包括推出購買加州葡萄酒特別優惠或在餐廳品嘗美食配美國加州葡萄酒體驗，詳情可參考網站www.cawinemonthhk.com。Cheers!

■Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：劉家睿

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