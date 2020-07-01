向名人致敬：致敬傳奇變裝王后 歌頌自主精神

要數近代代表人物，相信非RuPaul莫屬。早在1990年代，他已經常變裝現身公開場合、亮相電視節目，甚為「入屋」，而隨着真人騷RuPaul's Drag Race在千禧世紀爆紅，不但成功令Drag Queen文化愈趨普及，且成為大眾娛樂文化。RuPaul的影響力更讓變裝的男同志不再只限制於隱密夜店中出沒，處身文化社會的邊緣；但至今普遍亞洲人，對Drag Queen文化的接受程度依然不高，部分人甚至對他們帶着一種有色眼光。

巨大身形結合精湛演技 顛覆固有形象

身兼Loewe創作總監的Jonathan Anderson，選擇借用品牌的力量為他們發聲，並且向一代變裝王后傳奇Divine致敬。在17歲的時候，Divine與心理醫生的一次會面，讓他認清到自己雙性戀的取向。在1970、80年代期間，Divine活躍於電影圈，曾於導演John Waters的多部作品中反串演出，而在電影Hairspray中，憑精湛演技演活母親一角，更讓他榮獲美國獨立精神電影獎「最佳男配角」提名。Divine的巨大身形及戲劇感，顛覆了變裝王后的固有形象，不但為後來的變裝王后樹立典範，就連迪士尼卡通片The Little Mermaid中奸角Ursula的造型也以他為原型藍本，對當代流行文化影響極深遠。

今年全球LGBTQ及Pride同志遊行活動的重新定位，加上部分社運人士加入壯闊Black Lives運動的洪流，以示威行動爭取性別小眾權益，觸發起Jonathan Anderson向Divine致敬的念頭，他以特別系列及展覽來歌頌Divine的精神。Jonathan Anderson尤其欣賞Divine對自主生命的追求，不管如何困難，也誓要創造出自己的世界，他借此鼓勵同路人：「即使放諸於當今世道，大家亦應奮力追求。」

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文：劉詩言