網店聯乘當紅設計師 追求舒適自在新時尚

大家在20年前開始了online shopping未？對於tech-savvy來說，可能早於上世紀1990年代已初嘗這種網上體驗，但網上購物變得全面普及化，相信還是近10年光景的事。然而Yoox早於2000年創辦，至今依然在網上時尚商店佔一席位，靠的除了是前瞻視野與創新思維，想必還有品牌「limit-pushing」理念，勇於接受新事物新作風，一方面既為消費者帶來驚喜，亦啟發出顧客對時尚潮流的新看法。今年剛好是Yoox創辦20周年的紀念，在這特別時刻，品牌專程找來「舊千里馬」Jonathan Anderson合作，推出JW Anderson × Yoox獨家聯乘系列。

這次的合作並非偶然，回望雙方上一次的合作始於2011年Jonathan Anderson參與Yoox當年舉辦的The Next Talents比賽。那時候，Jonathan還是以新晉設計師的身分亮相，如今，在不足10年時間內，他已成萬千寵愛於一身的當紅設計師。

20周年再度合作 新系列跨越潮流

談及與品牌再度相遇，念舊的Jonathan Anderson說：「記得初開始時，對方接觸我們為品牌20周年紀念做點創作，我還在構思從當年我們雙方合作過的JW Anderson設計中， 抽取及重新詮釋一些當年曾出現過的元素，作為今次聯乘系列的主題。」

不過，經過與品牌開會深入討論後，系列的創作方向才有了明確的定案：「他們提出Beyond Trends的想法，我在想：『這也是我一直認同的東西！』」最終，雙方達成一致共識，帶來了不受季節、潮流和性別規範的聯乘系列，意念新穎之餘，同時又不失JW Anderson風格的設計。整個系列共10件item，圍繞「Britishness」主題，包括一些不規則剪裁的設計，如百褶半截裙、拼接長身襯裙、褶襇袖子襯衣，還有JW Anderson簽名式的拼布設計，並用上卡其、深褐、淺灰色為主調，「系列的配色流露着濃厚的英倫風格 ，英式情懷是我們DNA的一部分。」Jonathan細說設計的特色。

流露濃厚英倫風格

提起「無性別」衣櫥概念，自然會想起Jonathan Anderson的成名作 ── 2013秋冬男裝系列。那時性別平等及多元還未成為時尚界的重要議題時，他的設計風格已率先挑戰性別界線。那麼，這次他是否希望透過創作提倡非二元性別？Jonathan強調：「我不認為這個聯乘系列的衣服本身與gender fluidity（性別流動）有關，當我們在創作系列的時候，一直懷着這樣的想法概念：『無論哪個性別，衣服都要讓人感覺良好。』」

模糊男女裝既定界線

不論是系列中的拼接長身襯裙，或者褶襇袖子襯衣，他都視之為一件不分性別的衣服，女生可以穿著，男生亦可以穿上。這次，Jonathan刻意模糊男女裝之間的既定界線，為的是顧及穿衣者的感受，「我認為年輕的一代，傾向追求穿上讓自己感到舒適自在的衣服。」他補充：「他們想怎麼穿都可以。當中有一些款式可以dressed up或是dressed down。重點在於他們能夠以自己喜歡的方式穿著、演繹衣服。」

說到這裏，Jonathan更透露個人品牌的新動向，「過去幾年間，世界產生了很多變化，而我亦堅信未來的路還會更長。近日，我們選址在倫敦的Soho區開設新店，我認為那個地段沒有太重的性別觀念。」看來，在JW Anderson的未來的設計當中，性別主題依然是他筆下的重要元素。

文：劉詩言

編輯/ 廖偉龍

美術/陳瑞麟

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