Watch News：紀念腕表 慶祝「回歸原點」

Patek Philippe是首個在該區設廠的品牌，後來吸引不少同業在當地設立廠房，今時今日該區亦被稱為Plan-les-Watches（鐘表社區）。當時品牌興建新製表工作坊，將原本分佈巿內多處的製表單位集合起來，目的是要確保公司能長遠獨立發展。

重返鐘表社區 設品牌新廠房

雖然工作坊面積不小，但數年後已不能滿足品牌蓬勃增長下的空間需求。品牌的實用複雜功能腕表如萬年曆、日曆、兩地時間、世界時間等的需求大幅增長，同一時間品牌大約提供160多款時計選擇，每款製作僅十數枚至數百枚。因為這些腕表用上品牌內部研製的機芯，對零件、廠房的需求自然也大幅提高。品牌於是在2003年把表殼、表鏈生產和寶石鑲嵌等外在部件工序移師到日內瓦Perly地區。

至2009年，Philippe Stern的兒子Thierry接任總裁，他計劃將Perly區內的工作室遷回Plan-les-Ouates，並增闢空間配合生產增長和培訓活動。新廠房終在2015舉行動土儀式，到去年正式落成。新大樓建築長189米，闊67米，樓高6層，並有4層地庫，地面的大型玻璃窗設計確保引入足夠日光。地面與1樓預留給生產和機芯部件人手加工（底板、夾板橋、齒輪、圖形部件等）部門。2樓為機器製作、人手打磨、外在部件組裝（表殼、表鏈）與寶石鑲嵌空間。3樓設有涵蓋物料與技術範疇研發部門，高級珠寶鐘表及從事雛形運作的全新部門。4樓是稀有人手雕刻、琺瑯鑲嵌、交錯飾紋製作與裁切小木塊細工鑲嵌等手工藝部門，並設置演講廳，可容納近300名觀眾。5樓頂層設有閣樓餐廳，可款待800多名客人。地庫空間則收納大樓技術裝置及停車設施。品牌在建設新大樓時亦有先見之明，預留了大量額外空間，以配合品牌未來30年的增長需求。

為慶祝新大樓竣工，品牌製作限量1000枚的Calatrava編號6007A-001精鋼腕表。324 SC自動上鏈機芯結合日期顯示，設於表盤3時位置。表盤中央展現「碳纖風格」紋理，小牛皮表帶綴以白色縫線，顏色與質感跟表盤呼應。腕表直徑40毫米，配以寶石玻璃表殼底蓋，並添上Calatrava十字星圖案及「New Manufacture 2019」字樣，以紀念2019年首批製作部門遷至全新生產大樓這個重要日子，亦是品牌過往20多年的發展和轉變的見證。

文：張曉冬