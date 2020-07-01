重溫機械計時經典 復古腕表 見證歷史

現在我們說起Chronomat，主要指1984年Breitling推出的計時表款式，但若查品牌歷史，早在1940年代已曾推出數款以Chronomat命名的腕表。最早期的Chronomat名字，是CHRONOgraph for MAThematics（數學專用計時腕表）的意思，意味腕表是精準的數學儀器；但當1984年推出Chronomat機械計時表後，名字的意思也有改變，解釋為CHRONOgraph（計時器）和autoMATic（自動）的縮寫，因為品牌為此計時表款配上自動上鏈機芯。

石英表年代 殺出機械表出路

當時的設計源自1983年品牌與意大利空軍中隊Frecce Tricolori（三色箭飛行表演隊）合作製成的同名機械表。今年重新面世的款式除了貫徹舊款腕表的設計精髓如經典旋轉表圈，也加入特別設計的蝴蝶扣Rouleaux表鏈。事實上，這鏈帶亦是回歸當初的同名設計，鏈節是細長的圓柱形狀，表面以霧面拉絲打磨為主，中間穿插亮面的裝飾。圓柱形的鏈節直徑比一般鏈節小，因而令其柔軟度和活動度都更高，佩戴起來時能更貼服手腕。

在今年眾多Chronomat新款中，以品牌跟英國頂級豪華汽車品牌Bentley合作的特別版最為搶眼。兩個單位是長期合作伙伴，42毫米精鋼表殼中搭配Bentley的經典綠色表盤及對比鮮明的黑色計時器，透明藍寶石底蓋上亦刻有「BENTLEY」字樣。

Chronomat以外，品牌今年還有不少復古主題腕表，例如以1957年原版SuperOcean腕表為靈感的Superocean Heritage‘57。腕表設有不同表盤選擇，經典黑色款式配搭穿扣或摺疊扣黑色復古皮革表帶；藍色則配上穿扣或摺疊扣棕色復古皮帶；雙色設計表款搭配18K紅金雙向旋轉表圈和黑色陶瓷環。此腕表跟其他新表不同，只會在今年內限時供應。

另一枚復古腕表則是飛行員腕表Ref. 765 AVI。AVI是aviation的縮寫，代表航空，又名Co-Pilot腕表。腕表搭載旋轉表圈和超大尺寸阿拉伯數字，清晰易讀，深受當時的機師青睞。今年推出的AVI Ref. 765 1953航空計時腕表復刻版限量發行1953枚，搭載品牌自製B09手動上鏈機芯。Nova手工塗層顏色令人聯想起原版熒光材質，41毫米精鋼表殼忠於原作。表圈由3顆螺絲固定，位置亦跟1953年的腕表完全一樣。注射器形狀的纖巧指針與最早表款採用的指針脗合，拱形Hesalite塑晶表鏡忠實呈現原版造型。新表有兩處設計細節跟原版不同，防水性能被提升至3巴（30米/100英尺），表盤上亦刪去了原版的「GENEVE」字樣。

而在1960年代推出的Top Time腕表，因為其Zorro煲呔圖案的獨特表盤設計，一直在拍賣收藏中備受注目，在半個世紀多後的今年，終於推出更新版本。新表採用41毫米精鋼表殼，紅色時針和分針以及圓點時標均塗有Super-LumiNova熒光塗層，表盤外圍顯示0-100的十進位刻度，配搭棕色磨砂皮表帶，極具復古味道。這腕表一方面是復古款式，另一方面也是嶄新科技作——品牌首款運用區塊鏈技術提供數位護照的腕表，能讓大家在網上平台確認腕表的真偽和擁有權。

復刻Top Time 品牌首加入數位護照

至於今年的新作中，唯一沒有特別強調復古元素的，便是Navitimer系列。主打的Navitimer Automatic 35自動航空腕表為女裝市場而設，簡潔三針表盤設計，推出包括鑲以鑽石的珍珠貝母表盤等色彩豐富的款式；機芯方面採用品牌17型機芯，動力儲存約38小時。跟品牌的所有其他表款一樣，新表獲得瑞士官方天文台COSC認證。不過，就算Navitimer Automatic 35並非向任何歷史致敬的款式，系列本身正是品牌最深入民心的系列，早就見證着品牌一路走來的歷史。

文：張曉冬

編輯/ 廖偉龍

美術/謝偉豪

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