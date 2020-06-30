家庭有教：與孩子同探索「超自然」事物

培養家中「科學家」

美國心理學家Aimee Stahl和Lisa Feigenson以實驗形式，探討新奇事物對幼兒學習的影響。他們把100個1歲幼兒分成兩組，一組看「超自然」的動畫片段（如：玩具車穿越牆壁或懸浮在半空），另一組則看和自然定律相符的動畫片段（如：玩具車受牆壁所阻而停下或從架上跌下來）。研究人員觀察幼兒在看動畫後的遊戲行為，發現看「超自然」動畫片段的幼兒，在沒有成人的鼓勵下，都會在芸芸玩具中，特別關注剛剛在動畫中出現過的玩具車，更會嘗試把玩具車撞向牆壁，或拿起玩具車從半空放下，儼如科學家一樣，探索玩具車是否真的可以穿超牆壁或懸浮半空；至於觀看和自然定律相符的動畫片段的幼兒呢？他們很快就受其他玩具吸引，亦較少出現上述的探索行為。

日常生活中，很多事物對孩子來說都是新奇的「超自然」現象：磁鐵可以吸起萬字夾，靜電可以吸起碎紙，水的張力可以移動牙籤，黃色顏料加上藍色顏料會變成綠色顏料，含羞草被觸摸會收起葉子，變色龍會隨環境而變色，毛毛蟲會慢慢變成蝴蝶，下雨過後會出現彩虹。家長可以從這些新奇事物出發，刺激孩子對四周的人、物和事的興趣，並和孩子一起探索背後的原理，幫助孩子成為家裏的「科學家」﹗

如何支持孩子探索新奇

事物？收看Take a SIP（Science Informed Parenting）家庭教育短片系列《千奇百「趣」》：

https://youtu.be/_5UORII-9aY

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第300期]