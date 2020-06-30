半個瑞典人：仲夏大節

最令人期待原因有二。一、夏至象徵夏季正式來臨了，大半年生活在秋天加寒冬的瑞典人，沒有什麼比夏天更興奮；二、夏至象徵悠長假期正式來臨了，即是說每年7月的4周大假很快開始，沒有什麼比夏天放大假更令瑞典人興奮的了。

傳統活動取消 酒館排長龍

今年疫情潮湧世界，瑞典人同樣遭殃。傳統的大型公眾慶祝仲夏節活動都取消，以往大城小鎮公園裏市民攜手圍着中央的高高花樹唱歌跳舞，所有女孩子穿著花裙頭戴花環的仲夏畫面，今年暫且休息。然而節慶當前，各家各戶的準備氣氛絲毫不減，除了指定的北歐應節食品之餘，餐桌上一定不能少的是酒精。

一般瑞典超市只准出售無或低濃度酒精飲品，我打算買點紅酒、啤酒做節，便提早兩天去國營酒館。那天是平日上午10時半，酒館才開門半小時，已見門外罕有地排了一條長隊，有店員在門前控制入場人數。排隊的顧客們之間都自動保持着約兩步距離，不少人都自備膠袋甚至買餸拖車，只有我和後面的女子有戴口罩。酒館不斷有顧客出來，許多人都捧着一大盤本土罐裝啤酒。

仲夏節慶食品第一主角首推醃鯡魚，多款醃法中以紅洋葱、黑胡椒粒、紅蘿蔔和酸醋的傳統風味最受歡迎，吃時配本土農場牛奶製成的新鮮酸忌廉，以及入口軟滑淡香的細細粒夏令新鮮馬鈴薯。IKEA有售的醃鯡魚牌子在瑞典屬家喻戶曉，但仍未能媲美地區鮮魚檔用當造產物的應節手工成品。

仲夏節午餐這時候已開了3瓶酒：大人喝西打和啤酒，孩子飲無酒精啤梨西打。丈夫興致高，從櫃裏掏出那瓶一年喝3回的傳統香草烈酒，作勢要做足瑞典人全套傳統，舉杯先唱飲酒歌後再碰杯，我和3個女兒齊齊加入。餐桌上的挪威三文魚、肉桂孜然雞髀、青蘋果小紅茄薄荷葉沙律、希臘芝士串橄欖等伴菜陸續消失……

園裏摘花草綑樹枝 DIY仲夏樹

忽然小女兒叫：「我們還未圍着仲夏樹跳舞呀！」她花了半個早上，在園裏摘花草樹葉綑在長長樹枝上，成為我們自家的小株仲夏樹。我們圍圈拖着手，唱了幾隻傳統小曲：無耳朵兼無尾青蛙呱呱跳……大黑鳥左搖右擺跌落坑渠的歌仔，不曉得跟仲夏節的歷史淵源，卻令我聯想到大節飲醉唱歌的瑞典人。

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第300期]