家家有禮：為地球做好防曬

【明報專訊】夏天在戶外活動呼吸新鮮空氣，開心玩樂的同時，大人和小朋友都別忘了做足防曬準備！深受滑浪、高爾夫球及滑雪運動員喜愛的防曬品牌ALGA MARIS，由滑浪愛好者Muriel和Jean Marc Dubois創辦。他們致力研究對皮膚和海洋環境無害的防曬產品，而ALGA MARIS有機紅海藻防曬系列均是海洋友善，標榜不含致敏成分，也可以完全分解，聲稱可保護肌膚同時亦不會傷害地球，並持有國際有機認證Ecocert。