本周FOCUS．採訪手記：踏入300期 加強網上親子資訊

時間過得太快 小model變初中生

這300期，《Happy PaMa 教得樂》也作過不少新嘗試，例如我們曾開創「跟着校長去上堂」、「我要上學去」系列特輯，由小學校長、明星名人「扮」成學生，親身感受一下莘莘學子朝7午3的生活，反思現時的教育制度。參加過這兩個特輯的嘉賓包括英華小學校長陳美娟、德萃小學及漢師德萃學校總校長朱子穎、藝人陳美齡、導演張堅庭等。我們也舉辦過「小記者」活動，邀請小讀者來替我們訪問不同界別的嘉賓等。不過令我感受最深的，是見證着很多曾參與本刊拍攝的小model成長，看見他們由昔日俏皮的小孩，變成了現在淡淡定的高小生、初中生，真令人驚覺時間過得實在太快了！

回望過去，亦不忘展望將來。踏入300期，《Happy PaMa 教得樂》除了會一如以往，繼續在實體報章探討大家有興趣的親子話題外，也會加強網上發布，日後，大家可以在我們happypama.mingpao.com網站及facebook專頁看到更多最新的教學、親子消閒資訊，希望能多方位陪伴大家向前，做個更好、更快樂的Happy PaMa。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第300期]