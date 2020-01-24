網上市集：網上直播助市集推銷 小學生化身KOL練口才

手作人、農民 展心血結晶

這天下午，走入位於元朗的通德學校，碰巧遇上幾個五年級的女生正在為香港聖公會聖約瑟堂暨社會服務中心（下稱中心）的「友．錦．動」市集於facebook開直播宣傳，來自尼泊爾的小五女生Abigail表現緊張，「這個斜孭袋的帶子可調校長短的，用來跑步就最方便，可以裝手提電話、錢包，現在只售179元」。當小妮子順利在鏡頭前以廣東話推介完幾件皮革用品後，即見她聳聳肩，馬上舒一口氣。相比起Abigail，鎧楹就顯得十分鬼馬，她拿着一批農作物七情上面地說︰「嘩，這些豆角很新鮮呀，40元1斤，一定要買；西瓜是有機種植的，完全無農藥，40元1磅，想買便快些下單啦！」看見她如此賣力，一眾在場人士也忍俊不禁。

「友．錦．動」市集是中心的恆常活動，每年年宵、5月及11月都會在中心的戶外球場舉行，每次都吸引幾十名包括區內及區外的檔主報名參加，「我們免費提供場地，想讓一班手作人、農民，有一個平台展示他們的心血結晶」，中心主任郭皓晴（Bobo）說。更重要的是，藉此推廣共融、互相欣賞及尊重的正面信息，「我們的檔主來自社會不同階層，有家庭主婦、年輕人，也有退休長者，既有香港人，亦有少數族裔人士」。

賣掉亡夫蔬果 學生口才助銷情

可惜，今年受疫情影響，5月份的市集無法在中心舉行，檔主和街坊無不感到失望，中心遂決定把活動移師到網上舉行。然而，並非所有檔主都精於網上交易，像喪夫的珍姨，既想把丈夫生前遺下的大量時令蔬果賣掉，但又不諳網上推銷，情緒一度很低落，「因為田裏有很多有機西瓜及蔬菜，如果不快快賣掉，就會白白浪費我先生生前的心血了」。

珍姨的丈夫是農民，在錦田耕作維生，可惜5月初在田間工作時，懷疑心臟病發猝逝，「真的太突然了，沒有留下任何說話就這樣『走』了，我現在還未接受得到」。在丈夫的寵愛下，珍姨從不用下田，對農務也一竅不通，「以往我先生會把蔬果拿去菜統處、中環農墟賣的，但現在剩下我一個人，我搞不了」。

錯報價錢 檢討修正

Bobo有見珍姨的苦况，以及其他基層檔主的需要，於是邀請通德學校的學生協助，校長黃偉立一口答應，「既讓小朋友回饋社會，又可以順道訓練他們的口才、學習網上買賣的流程，我覺得很有意思」。他透露，經招募後，有12個學生參加，初小的學生，校方會邀請家長一起做直播員，高小的學生，就要獨自接受挑戰。由於學生大多沒有直播的經驗，學校便特意請來網絡達人傳授技巧，非常認真。對於學生的表現，黃偉立有這樣的評價︰「肯定不是完美，試過dead air（靜寂），又試過錯報價錢，但在過程中，學生會檢討、修正，團隊成員亦互相提醒，我相信他們得着很大。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第300期]