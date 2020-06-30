運動營放足電 學球類游水攀石

【明報專訊】暑假是讓孩子涉獵不同活動，培育多元興趣的好時機。陽明山莊康樂部今個暑假便一口氣推出10個兒童夏令營課程，各有特色，當中最具吸引力的，首推「多元化運動營」。這個以運動掛帥的暑期課程，孩子可以一次過玩齊足球、游泳、網球、跆拳道、籃球、攀石等項目，放足電，肯定大滿足。但同時，小朋友也可在課程中，參與科學實驗、手工藝工作坊，甚至學到西班牙語，非常充實。