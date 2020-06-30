歷奇夏令營 練好英語

來自英國的老牌日營搞手Camp Beaumont，將於今個夏天首次來港舉辦夏令日營，透過一連5天，每日大半日的歷奇活動，幫助小朋友達至挑戰自我、走向戶外、交流識友、運動起來、放鬆自省、自我表達6大目標。除了歷奇體驗，日營還糅合了運動、科學、美藝等多種活動，無論小朋友是運動健將、手作天才，又或是美食廚神，總有讓他們發揮潛能的機會。另外，由於日營全程用英語，也是給參加者一個好機會鍛煉英語表達能力，說不定5天後，小朋友的英語會話會突飛猛進呢！

■INFO

Camp Beaumont夏令日營

對象︰5至6歲（Magic group）；

7至11歲（Active group）；

12至16歲（Teen group）

日期︰7月13至17日；7月20至24日；7月27至31日；8月3至7日（逢周一至五）

時間︰上午8:30至下午3:30

費用︰$5000

地點︰香港墨爾文國際學校（Malvern College Hong Kong）或香港威雅學校（Wycombe Abbey School Hong Kong），自選其一

詳情︰campbeaumont.hk

[Happy PaMa 教得樂 第300期]