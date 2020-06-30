跟大廚學煮意菜 嚴選美味醬汁

認識食材來源

Junior Masterchef每堂都有特定主題，例如意大利甜品、三道菜純素餐單、意大利粉麵糰及意大利雲吞等，小朋友可隨個人喜好選擇參加。課堂上除了學習烹飪，也會認識不同食材及其特色，需有一定的技巧和理解能力，所以較適合年長一點的小朋友參加，參加者最小需7歲以上，有些更適合12歲以上甚或成年人參加。例如，學煮意大利粉的同時，大廚會準備各種香草，讓小朋友用鼻子、手指去嗅、去觸摸，猜想那是什麼香草，然後才揭盅哪種香草用來配羊扒或三文魚更為合適。這天，Peter讓小朋友試試來自不同地區的小番茄，味道到底有何分別，之後便問大家建議用哪種醬汁來做意粉。他們更會邊煮邊試味，調配出個人認為最美味的醬汁。

課堂並非如想像般繁複，只是要小朋友對飲食有基本認識、更多的參與和耐性。工作坊每堂為90分鐘或120分鐘，時間不算短，快完結時，小朋友都說站得太久有點累，在旁的Peter鼓勵說：「我每天都由早站到晚，這就是一個廚師的工作呢！」那一刻，小朋友終於明白要成為小廚神必要下一番苦功。

■INFO

Junior Masterchef烹飪工作坊

對象：7歲或以上

日期：7月4日至8月29日

費用：$680起/堂，任何4個課程$2800

地點：香港麗思卡爾頓酒店

報名及查詢：2263 2270

詳細上課日期、時間及課堂主題：

www.ritzcarlton.com/en/hotels/china/hong-kong

[Happy PaMa 教得樂 第300期]