暑期活動：留港活動一樣精彩 暢玩暑假 變身高球手廚神

究竟「短短」暑假玩乜好？小朋友不要擔心，各式興趣班、暑期夏令營已經準備好，無論你想做小小運動員，又或天才小廚師，甚至是小小科學家，所有活動已經準備就緒，只等大家全情投入這個特別暑假。

嘉年華體驗一桿入洞 學科學

炎炎夏日，爸媽最渴望的當然是毋須舟車勞頓、日曬雨淋，也可以為子女安排連串精彩節目，消磨大半天。Donut Playhouse夏日兒童嘉年華正好實現了大家的夢想！活動在K11 MUSEA內舉行，如一般嘉年華一樣，以代幣代替入場費，當中可選擇的活動包括巨型室內滑梯、室內兒童高爾夫球、曲奇裝飾工作坊、創意小手工及自然博物館Nature Discovery Park入場券等；除了各種寓教育於娛樂的體驗，代幣更可在Baekmidang換取原味牛奶雪糕，或Donut Cafe的冬甩奶昔等，小朋友可以玩完又食，食完再玩！

考眼界 學摩擦力

說到嘉年華必玩項目，一定是全新的Donut Golf Club。這個室內兒童高爾夫球場5月才正式啟用，適合10歲以下體驗高爾夫球的樂趣，但其實這亦是一個以科學為主題的高爾夫球遊樂場，裏面設有4款不同球道，要「一桿入洞」，除了講求技巧和眼界，還要認識反彈角度、拋物線、力度及摩擦力！以摩擦力為例，當中4條以不同物料製成、長度一樣的球道，包括石春路、膠地板、仿真草地和磨砂紙，原來只要物料不一樣，高爾夫球在上面滾動時便會遇到大小不同的摩擦力，球的推進速度也會不同！

小冊子記錄成績

遊戲時，工作人員會向小朋友逐一講解握桿和姿勢，以及不同球道的玩法，亦會向他們介紹相關科學知識。當小朋友逐漸掌握箇中技巧，工作人員便會把最初用的軟膠高爾夫球換成真正的高爾夫球，增加真實感。

完成活動後，小朋友的成績會記錄在一本小冊子之中，下次再來時，還可以對比自己有否進步呢！

■INFO

夏日兒童嘉年華

對象：12歲或以下

日期：即日至9月6日

費用：$200/10個代幣

參加方法：

只需於活動地點或向商戶出示所需代幣即可領取禮遇。Donut Playhouse巨型室內滑梯、Donut Golf Club兒童高爾夫球遊樂場、Art Jamming、哈里小屋及Nature Discovery Park需提前預約

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 MUSEA

查詢：3892 3890

文︰顏燕雯、沈雅詩

小模特兒：Leanne Yung、Karia Ho、Hiko Wong

[Happy PaMa 教得樂 第300期]