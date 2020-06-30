黃懷恩與視障者「瞳行」 多感官行山 用心發掘自然

Rebecca平日是白領儷人，假期變身成「TrailLight瞳行」搞手。走在這條同行路上，她說，自己才是最大的得益者，一面摸索瞳行的方向，一面學到更多新東西。

當大家合作做一件事時，我們的得着是什麼？這或者很難計算，因為中間牽涉太多人情世故，也有太多事情未必能即時理解和消化，就如用手去摸河水，沒撈到一勺，卻感覺到水流的清涼……這樣想來，Rebecca算很幸運，因為在創立瞳行這件事上，學到很多實實在在的聽得到摸得到嗅得到的東西。

「在碉堡，我們會聽到回音，以及空間感的碰撞。從炮台和植物，我們會摸到不同的觸感，有些葉子摸着似砂紙，『嚡澀澀』的樹葉有錫葉藤 ，摸落手毛茸茸的葉子有枇杷葉紫珠；芸香科（葉片有油囊）的植物有其獨特的芸香氣味。我們不是叫參加者吃樹葉，而是試飲一些中藥味道的飲料，例如廿四味，把味覺連繫回樹葉和大自然中。」

無義工組織 人人都是參與者

雖然這是個強調無義工的組織，不過她和導賞員本身都是義務的啊！Rebecca抱着一大疊資料給記者講解，還帶了一些可愛的眼罩給記者看。重甸甸的資料，講概念、路線設計、認識同行者的需要……資料有大量圖像和流程，但不要小覷它們，全都是她歷年山跑，體驗到身體的無助後重新站起來，摸索自己對大自然態度的紀錄。這疊資料可是她過去數年的人生縮影。

Rebecca介紹自己是80尾90頭的人，來自一個有父母和哥哥寵愛的家庭，也是工作狂。她說以前的自己不是工作就是在山上練跑，很勤力跑山，但她也坦白指出自己那時的問題——很傲氣，覺得下了這麼多工夫，就要在不同賽事上打卡和見到成績。山是什麼樣子，山有什麼東西， 她一概不管，最重要是追求速度和攀升高度。「後來經歷過弱勢，也在丈夫身上逐漸學會放下傲氣，用心去看山。我的改變是有故事的。」

健視、視障 1:1配對同行

瞳行的概念，是讓參與者一起探索和體驗，多於到某一登山柱打卡。活動每次約10人，配對健視和視障人士1對1同行，聽到配對視障人士，很多人第一個反應可能是「好啊，我也來當義工！我的義工日記又多一瓣了」，但Rebecca會說「no」。「我們強調每人都是參加者，沒有義工的概念，要說義工嘛，就是我和區以駿，也是我先生，我的拍檔和主要導賞員。我們的概念是鼓勵視障朋友衝破自己，鼓勵他們視自己是社會一員。他們的經歷及生活，可以鼓勵健視的朋友，透過互相的感官分享，有更多得着。」區以駿是香港行山組織「山城縱走」兩個年輕創立人之一，這天他也孭着背包陪太太做訪問，訪問後二人就出發去行山。

沒有義工，那誰去照顧視障人士？二人異口同聲，分享以前一次不怎樣愉快的義工活動。「那時我們還沒有成立瞳行，我們認識了一些視障人士，他們說想去海灘玩，但那次去玩的結果，是我們忙了一天，自己感到沒趣味。他們也問：怎麼我們不是一起來玩的嗎？我們好想和你們玩啊！」這個「海灘的一天」，是Rebecca和丈夫不停執拾打點，一時管理視障人士的鞋和背包，一時放好食物和飯盒，諸如此類。但視障朋友卻表示，他們看不見，背包放在沙上還是放在墊上，有什麼分別？他們最想的是認識朋友，大家在海灘聊聊天吹吹風。「後來我們才學會，享受大自然是每一個人平等的權利，所以根據這個概念成立瞳行。」

因傷跌入人生谷底 改變行山態度

又如果，Rebecca沒有在2017年的毅行者中被「DQ」（取消資格），瞳行或者也不會出現。Rebecca說：「那次，我在毅行者的起步點被剪手帶DQ。」這正是Rebecca口中「改變的故事」。毅行者每個跑手也會有一條手帶，記錄到達每一個checkpoint。那次她被DQ是因為有腳傷，是因為跑山練習和熱身有不足之處積累勞損而成。

說起這故事她滿懷感觸：「那次剪手帶後我爆喊，返到屋企也喊了3個小時！為什麼哭成這樣？因為覺得自己付出了很大努力，得不到成果。」

DQ以後她在家休養了3個月。「這3個月是人生痛苦的經歷，在家休息，但連去洗手間也要拿着拐杖，入到洗手間後，也是站也站不到，那感覺好痛苦。一個非常熱愛跑步的人，很喜歡大自然的人，竟然行不到！」她眼有淚光，重複說：「那段經歷很痛苦！」猶如身體殘缺的經歷，令她更想回到大自然，更反思自己過往行山時追求打卡和速度的態度：「那之後，我跟自己說，要在大自然中幫助不同能力的人，讓他們也可接觸大自然。」

以觸覺、嗅覺行山 啟發健視山友

Rebecca設計的瞳行活動，分為上午和下午兩個部分，早上約2小時是健視朋友訓練，下午才是一起行山。「基礎訓練包括互相學習領路法，需要2人1組，輪流蒙上雙眼帶領另一名拍檔完成一條簡單的路線，領路的拍檔要學習描述身邊的環境，然後嘗試靠着聆聽接收指示完成路線。到下午和視障人士一起行山時，視障人士會用觸覺和嗅覺行山，也給健視朋友帶來很大啟發。現今我們天天看手機，真的是看不到周圍的事物，視障朋友一聽到區以駿把聲，就會說感覺他很大隻，聽到我把聲就說我是很嬌小的，更有趣的是，他們說屈臣氏和萬寧是不同味道的。」

一次挫敗，竟然成全了健視和視障人士同行，而Rebecca仍在不斷蒐集視障生活和大自然生態的資料，也和丈夫一起上植物和大自然生態課程。她說瞳行會一直變化，例如加入地質和鳥聲導賞，豐富同行者的體驗。放下DQ的傷感，擦乾淚水，Rebecca最想說的是：「在瞳行中最大得着的人，我想就是搞手，即是我。我學習到新的東西，再放進活動中，這是瞳行帶給我的獎勵。」

■給香港的話

「生活進步需要互相學習，期望健視人士從視障人士身上，學會以視覺以外的方式理解周圍的事物。」

■Profile

黃懷恩（Rebecca）

「TrailLight瞳行」創辦人，平時為白領上班族，公餘愛行山及接觸大自然。曾在環大帽山越野跑（UTMT）的荃打火（TTF）賽程（115公里）獲女子壯年一組第2名，以及Garmin 100公里女子公開組第5名。2018年11月創立瞳行，強調沒有「義工」概念的傷健同行行山組織，以1對1方法配對健視和視障人士，一同參與免費山野活動體驗，以身體探索大自然，行程中設有「human library」環節，讓大家溝通了解對方的生活，未來計劃加入感受鳥聲和地質的活動。

文：朱一心

編輯：王翠麗

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