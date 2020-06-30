優游坐叮叮 細賞特色建築

「叮、叮、叮」的電車聲，對於港島居民來說是平凡不過的聲音，大街上隨時可以聽到。對於搬到港島居住3年的Kevin而言，電車更是細賞城市的好工具。「電車的速度較其他交通工具慢些，望出車窗，城市景色於眼前徐徐飄過。」他續說，電車雖然每日都在同一路線行走，經過一樣的地方，但不同日子、時間乘搭，所看到的風景已截然不同。Kevin是建築師也是攝影師，坐在電車上，留意得最多的自然是特色建築物，「港島區的特色之一，是鬧市中看到高樓大廈，同時也保留了受歲月洗禮的歷史建築物，形成新舊交錯的畫面」。這次他帶我們遊電車河，由上環往北角，沿途介紹多個景點，當中不乏「老香港」風情。

夏天坐電車，特別是無冷氣電車，有人認為是苦差，擔心熱到汗流浹背，但Kevin不認同。他解釋，當開了車窗，微風拂臉而過，即使是熱天也非想像般辛苦。採訪當天氣溫逾30℃，天文台發出了酷熱天氣警告，但親身感受的確也不算太悶熱。

愛德華式西港城 法定古蹟

是次行程由上環西港城總站出發。中西區內有3個電車總站，西港城總站是其中之一，向摩利臣街上行數分鐘便到西港城商場。商場前身是海事處舊址及上環街市擴充部分，又稱為舊上環街市北座，建於1906年，但自從1989年上環市政大廈啟用後，這座街市便停用，至翌年被列為法定古蹟，1991年經修建後成為西港城。

值得一提的是，西港城採用愛德華式建築風格，是英國於1901至1910年期間流行的建築風格，外牆以紅磚搭建，正門入口拱頂以花崗石砌成，富有典雅氣息。在鬧市高樓間，顯得特別矚目。電車起步前不妨先在此處打卡，再展開旅程。

百年和昌大押 變身型格酒吧

登上向東行駛的電車，進入灣仔莊士敦道時，Kevin示意我們留意右方的和昌大押（莊士敦道60至66號），這裏已有逾百年歷史，由4幢4層高的唐樓相連組成，分別於1888至1900年建成，坐落於填海所得土地上。由於這處是老當舖和昌大押的舊址，2007年市建局耗資逾1500萬復修這建築物後，4幢大廈統稱為「和昌大押」，現已改裝成酒吧及餐廳。

和昌大押每幢的陽台皆面向莊士敦道，陽台的支柱垂直伸延至地下的行人道，Kevin指出，「以往設有多座騎樓（陽台）柱的樓宇街道會被稱為騎樓街，當時的地舖會把行人道上的支柱作為招牌，因而可看到一列招牌整齊地展示出來」。

經過灣仔之後，電車向跑馬地方向駛去，到達跑馬地總站時，一行人下車。Kevin說，這個總站是電車系統中最南面的總站，也是唯一沒有在車站範圍及附近設置迴圈（路軌設計之一）的車站。他偶然也會來此取景影相，有時見到數架電車同時泊在馬路旁，感覺與街道融為一體。Kevin之前在網上搜尋資料時，留意到香港其中一間便利店品牌於1981年登陸香港，第1間便設在跑馬地，他估計就是總站旁的這一間。

欣賞圓形天橋 「八爪」四伸

我們登上以北角為總站的電車，當駛向銅鑼灣、接近怡和街時，Kevin指示我們留意這區地標，也是本港特色行人天橋之一的「圓形天橋」。香港行人天橋的設計大多以直線為主，而這座天橋建於怡和街、邊寧頓街及糖街的交匯處，因應地勢而建成圓環狀，天橋梯級伸向四周路口，串連多條街道，有人形容是八爪魚或王冠。

正因這座圓形天橋外形獨特，吸引多套電影到此取景，也曾在荷李活電影《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）中亮相。「天橋建在電車軌和電車站上，市民乘搭電車經過時，抬頭便看到天橋的圓形中空位置，是一種很特別體驗。」

地標皇都戲院 浮雕外牆吸睛

電車緩緩駛向北角。要細數北角區地標，當然不得不提皇都戲院大廈，當中包括戲院和商場，它前身是璇宮戲院，於1952年建成，至1959年才改建成皇都戲院。這座舊式大戲院建築以現代主義風格為主，屋頂上的拱形混凝土桁架，是整個建築的特色之一。

此外，戲院採用街角式設計，大門設在轉角位，上方有浮雕外牆，「這種在轉角位設計的入口，在歐洲的歌劇院是很常見，當眼的大門可令人留下印象，有助吸引視線。再者，戲院設有寬闊大堂，方便大量觀眾同時間出入」。

人車「共享」春秧街街市

與皇都戲院大廈相隔一個路口左右，便是春秧街街市，Kevin指它是充滿地道色彩的地方。春秧街街市是全港唯一有電車穿越的街市，檔攤設在馬路兩旁，而馬路中央便是電車軌，當電車駛入春秧街時，司機要不時響起「叮叮」聲提示行人閃避。「春秧街街市平時有不少街坊在這處打牙骱，當人流較多的時候，部分人甚至站到車軌上，電車經過時也會減速，讓行人走避，但當電車走過後，行人又返回原位，人車之間互動，畫面十分有趣。而坐在電車上的乘客，可以從高角度俯瞰這個情景，很適合影相。」我們坐在車內也聽到檔主的叫賣聲，感覺有趣。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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優游電車河上環至北角bit.ly/381fcWe