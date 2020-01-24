吾生有杏：院長醫生周記（104）：聆聽、零聽

原來這個男孩患上了一種慢性的結腸炎症，過去1年因為病情反覆而需要經常進出醫院。受着病魔困擾，他本來要應考 DSE也被迫暫時輟學。更令人擔心的是，他所用的藥物似乎未能有效控制病情，最後他的主診醫生建議他轉用生物製劑。

「這種藥物很昂貴，每個月藥費1萬元以上，大部分病人需要長期使用。你還是快點作決定，以免病情惡化。」這男孩無可奈何地憶述主診醫生像是判官的說話。

「我們只是普通家庭，如何能夠長期負擔高昂的藥費呢？」他的父親嘆道。「我兒子以後大半生怎麼辦？」說到這裏，一直安靜在旁的母親已忍不住哭成淚人。

如果這男孩的病情真是這麽惡劣，我也無能為力。身為醫生，我有責任再次覆檢他的病歷，於是便從最基本的問症開始。花了大約10分鐘，我發現原來他用藥的方法不妥當，根本不能有效地把藥水停留在腸道。因為感覺藥效不大而變得氣餒，他其實已停藥差不多4個月了。

因着種種原因，主診醫生似乎沒有掌握這些資料。再翻查化驗報告，他的腸道炎症只是局部問題，並沒有其他併發症的病史或高風險因素。由此看來，這男孩如能妥善地使用現有藥物，應該很有機會能把病情控制，未必需要用上生物製劑。

妥善用藥比用重藥更適合

於是，我重新向這男孩解釋用藥的方法，並把我審慎樂觀的想法告訴他的家人。出乎意料，他似乎不太了解使用這些藥物的竅門。當詳細解釋以後，一家人忽然重拾希望。雖然我不能預知未來，但對於這個男孩，我相信妥善用藥應該比用重藥更適合。

醫生工作繁忙，一般只能夠在極有限的時間內，根據指引把治療方案給予病人，往往未及與病人深入詳談，便要照顧下一個患者。耐心聆聽似乎是mission impossible。可是，這些醫生的基本功往往可以減少很多不必要的檢查與治療，長遠對醫患雙方，甚至整個醫療系統反而更具「成本效益」。

有一天當「人工智慧」可以取代醫生大部分工作的時候，與病人溝通便可能成為醫生與電腦的主要分別。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）