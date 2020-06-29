醫賢心事：尋找內在力量 克服傷痛

這些傷痛如果是天災，心理研究顯示人會比較容易適應，但如果災難、意外是人為，憤怒、不公的感覺便會更強烈，使人更難度過哀傷期。

失戀少女比失婚婦更快療癒？

無力、悲傷的感覺可以維持很長的時間，這亦與我們面對「殘局」的能力有關。例如，如果一個年輕少女失戀，雖然她的傷心可能跟一個50多歲失婚的婦人一樣，但畢竟年輕少女有更大機會遇上下一個男士，當能夠發展下一段感情的時候，傷痛便有可能會療癒。

當我們太過悲傷的時候，那種無助、絕望的感覺因為太強烈，可能會使我們看不到任何出路。失戀的年輕少女在最傷痛時，也會對戀愛失去希望，會懷疑自己以後找不到幸福。嚴重的時候，這種悲傷更會蔓延到生活其他層面，影響到精神、睡眠、工作，變成抑鬱症，使復元更加困難。

重新振作 先要愛自己

在這個時候，更要尋找內在的力量。如果這個世界讓你失望，你更要愛自己。只有愛自己能讓你重新振作，讓你重新看到自己的能力。想一想，10年後的你會向今天的自己說什麼？

今天經歷的痛苦，總有一天會轉化，但這個轉化需要你的努力，可能是努力地改變客觀的環境，可能是提升自己的能力，讓你能夠找到更好的。你對自己的愛和信任是這些努力的能量。

假若絕望乏力的感覺十分重，怎樣也不能振作起來，便要注意可能已經到達情緒病的程度，應該要尋求專業協助，才能使生活盡快重回正軌。

文：何浩賢（精神科醫生）