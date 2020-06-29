消除臭狐 止汗抗菌雙管齊下

肝膽濕熱致多汗現體臭

潘咨遐表示，由中醫角度，體臭問題多見於肝膽濕熱體質的人士，除腋下多汗、帶有異味，不少患者也有胸悶納呆、口苦黏膩等徵狀。患者體內濕熱之毒旺盛時，身體更會大量出汗，形成體臭。另外，都市人生活節奏急促，容易使五臟功能失常，導致內分泌失調，汗腺分泌紊亂，身體大量排汗，引起體臭等問題。

皮膚變深色有皮屑 感染真菌

針對臭狐，西醫及中醫各有辦法。馮偉傑表示，治療患者時，需先檢查其出現體臭的地方有否存真菌，假若該處有皮屑，顏色變深，有可能已感染真菌。情况輕微者，可處方抗真菌藥膏，但若情况嚴重及感染範圍較大，則需處方口服抗真菌藥物。一般而言，大部分個案經清除真菌後，體臭問題已大幅改善，若病人仍覺體臭味濃烈，醫生便會處方止汗劑。

潘咨遐表示，如患者因肝膽濕熱體質致臭狐問題，中醫多會處方清熱祛濕的藥材，如土茯苓、赤小豆及夏枯草等，同時建議病人改善生活習慣。除了內服中藥，病人也可選擇針灸，通過調理氣血，達至氣血調和，改善臭狐問題。在針灸上，中醫會針刺天樞、內關、太衝等穴位，留針約20至30分鐘。