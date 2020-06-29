大汗易招真菌 生薑薯仔止汗 塞毛孔惹皮炎

潮流興DIY及天然，網上流傳不同止汗及辟臭偏方，用生薑、椰子油、鼠尾草等不同成分，到底哪一條方止汗除臭效果最好？

■註冊中醫潘咨遐：潘

■皮膚及性病科專科醫生馮偉傑：馮

■皮膚及性病科專科醫生陳俊彥：陳

偏方1：混和蒸餾水、酒精、精油甘油，製成止汗劑 ×不建議

潘：止汗劑如含有酒精或精油成分，有可能引起皮膚過敏。長期使用含酒精止汗劑，會令黑色素積聚，腋下變黑。

馮：酒精及精油帶刺激，劑量稍有偏差，會刺激皮膚，出現過敏反應，「酒精濃度太輕，止汗劑又會無用，濃度太高，又會刺激皮膚，甚至可能會輕微灼傷」。

偏方2：以生薑水冷敷或溫敷肌膚 ×不建議

潘：薑性味偏溫，具發散作用，能快速揮發汗水，有除汗臭的效果。但薑帶刺激，長時間使用，會令皮膚敏感，甚至誘發濕疹，不值得嘗試。

馮：早年接觸不少股癬患者，把生薑磨片後塗抹在患處，以為能殺滅真菌。結果因刺激皮膚，令傷口潰爛，形成刺激性皮膚炎。經治療痊癒後，患處仍見有色素沉積。

偏方3：鼠尾草浸水，再以棉花沾濕，抹在皮膚上 ×不建議 ？證據不足

潘：鼠尾草屬於草藥，並非中藥，可外敷及內服。外敷主要用作治療唇疱疹。但現時未有充分醫學根據顯示，外敷鼠尾草，能達到止汗辟臭的效果。正在服用降糖尿、降血壓藥物的人士宜避免內服鼠尾草，以免藥物相冲；孕婦及餵哺母乳的婦女亦忌用。

陳：外敷草藥時，消毒過程十分重要，因野生草藥表面或含細菌。腋下皮膚容易痕癢，一旦抓破皮膚，外敷草藥液帶有細菌，有可能感染傷口。曾有濕疹患者使用偏方金銀花水塗抹患處，最後因金銀花表面的微生物入侵傷口，造成感染。另一方面，現時未有充分醫學證據顯示鼠尾草能辟汗臭，故不宜嘗試。

偏方4：洗澡後，用椰子油按摩腋下，敷上薯仔薄片，慢慢按摩至薯仔汁自然乾透，形成粉狀。 ×不建議

潘：腋下肌膚柔嫩，如使用過量椰子油，有可能令皮膚毛孔閉塞，出現油脂粒，滋生細菌。

陳：偏方利用薯粉來吸收皮膚表面的水分，保持乾爽，做法就如在身體塗抹爽身粉，兩者效果相似。但注意長期使用這方法，粉狀物有可能堵塞毛孔，令油脂不能排出，滋生細菌，引致毛囊炎、粉瘤等問題。另有偏方提及，洗澡後會令皮膚酸鹼度改變，致細菌有機可乘，因此使用椰子油，恢復皮膚表面的皮脂膜。但以上說法欠根據，皮膚表面能自行調節微酸度，毋須刻意塗抹椰子油。

外出備濕毛巾抹汗 避吃濃味食物

以上偏方均行不通，陳俊彥建議，想止汗辟臭，宜從生活細節入手，如外出時帶備濕毛巾，烈日當空下，每隔半小時至45分鐘抹走汗水。另外，大汗的人宜穿吸汗的衣服，有助減少汗水停留在皮膚表面。

潘咨遐建議，如受臭狐困擾，宜先諮詢註冊中醫，查明病因，對症下藥。由於體臭與情緒壓力、濕熱體質有關，不妨放鬆心情，避免吃刺激及濃味食物或飲酒，以免加重體內的濕熱之毒。若汗臭問題嚴重，可剃去腋毛，減少汗水及細菌黏附在腋毛。

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：陳淑安

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