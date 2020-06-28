星期日文學‧戈爾德思×鄧偉傑：劇中乖異荒謬，盡是耳聞目見

數年前初到「同流黑盒劇場」，刻鏤於記憶庫的，是黑盒子內不斷尋索出口的人們，在黑黝黝的獄中似乎難以逃生。那天上演的，是存在主義作家沙特的作品。這次再訪「同流」，與藝術總監鄧偉傑細聊同流遷到新蒲崗基地前搬演的其中一部劇作，以及編寫此作的劇作家戈爾德思——一個要認識法國當代劇場大概難以繞過的名字。一九八九年世界翻天覆地，創作處於高峰時期撒手塵寰的戈爾德思，年僅四十一歲，卻留下多篇至今仍讓人反覆細味的劇作，細看其生前黑白照片，頓覺可恨，天才早逝，莫過於此。

鄧偉傑曾遊歷多國，九十年代末從演藝學院畢業後曾留學巴黎，跟隨默劇大師馬塞馬素（Marcel Marceau）研習數載，回流後輾轉隔了多年，於二○○五年一次機緣巧合下，為演藝學院戲劇學生初導戈爾德思的《侯貝多．如戈》（Roberto Zucco），然後在幾年後、正式重歸香港後的二○一○年，再次執起Roberto Zucco此劇本，於文化中心劇場的舞台上，連續兩星期帶來當代法國的兩部劇作：一部是他自導自演的《狗臉的歲月》（由另一位當代法國劇作家Raymond Cousse編寫），另一部則是Roberto Zucco——一部於戈爾德思辭世前，受其在地鐵車廂裏偶然看見的一則意大利殺人犯Roberto Succo（真人名為Succo，劇作命名Zucco）故事，轉眼閃現的靈光觸發而寫成的遺著。瀰漫死亡氣息、孤獨氛圍、荒蕪景致、暴行流竄的世界，是翻看分析戈爾德思劇作時會碰上的關鍵詞，不過，除了這些晦暗的語彙外，鄧偉傑在訪談中逐漸透析，事實上戈爾德思仍不忘流露一道曙光。

言語先於一切元素

在告別人間前的八十年代末，戈爾德思不幸染上猖獗於那年代的愛滋病，一九八八年重病之際，臥於病牀的他仍執迷於書寫這個看似並無動機的殺人犯Roberto Zucco。一如戈爾德思其他劇作，此劇無複雜的起承轉合、乏動機或人物心理描寫推動情節，劇作家更着重的，似乎是言語結構，或由言語引發的戲劇動作，他視言語為先於一切其他佈局的元素，譬如在劇中屢見的長篇獨白、哲學意味甚濃的思辨言語、新古典語言、街巷俚語、法語以外的其他語言等，貫徹於形式和內容的結合中。初到巴黎時，鄧偉傑在百花齊放的氛圍下接觸到戈爾德思，當時流行的風潮是如「Robert Wilson、Pina Bausch、Robert Lepage等等」，而剛巧在他留學巴黎時，英國戲劇大師Peter Brook也進駐巴黎，「故戈爾德思的光芒或流行程度在當時其實並不那麼熱烈」，即便如此，鄧偉傑仍幸運地趕上了戈爾德思剛辭世後的演出——在當年觀賞後便讓他留下深刻印象，他驚歎於其簡單布幕、演員於鏈帶間進出的畫面，「雖然當時聽不太明白，亦未及細讀劇本，但演員在台上散發的感覺，令人印象深刻」。所以在Roberto Zucco未出版單行本的當年，他買下了另一本更早期的作品《黑人與狗的爭鬥》法文本，不久後亦蒐羅到Roberto Zucco，在二○一○年正式搬演時，他即以後來出版的台灣譯本翻譯成廣東話，再比對法文版作更周全的修訂，「戈爾德思是編劇也是演員，相信他明白表演是什麼，在他演繹自己的文字時，或在誘導演員去演繹時……文字的節奏感很重要，當然這是基於法語的一個節奏」，鄧氏如是說，致使他在搬演前，亦嘗試保留其語言之獨特處，情形「就如被他吸進去一樣，也像聽音樂般」，其後他補充道，若讓他再翻譯的話，也許在處理節奏上會跟當年有分別，「落標點符號於何處何句，影響你一呼一吸」。

在戈爾德思初露鋒芒的一九七七年，全劇長達六十三頁、無標點符號的獨腳劇《夜晚就在森林前方》即展露其喃喃獨白的語句特色，轟動當時的戲劇界。十年後他再以《在棉花田的孤寂》寫下一篇綿長的哲學思辨，而遺作Roberto Zucco的獨白况味也顯露於人與人的對話間。是對話，卻也是各人的自說自話，兀自講出要說的話語卻無以讓人明白，突顯人際關係裏的孤寂峻冷。譬如說其中一幕〈就在臨死之前〉，如戈在酒吧內揍一名保鑣，雙方互打一輪後，如戈對着一個沒有接通的電話驀地說：「這裏太熱，在這他媽的城裏。我要去非洲，在雪中的非洲。我得走了因為我快死了。反正，誰也不關心誰。沒有的事！男人需要女人而且女人也需要男人。不過說到愛情，男女之間沒有愛情。跟女人在一起，我自己，因為可憐她們所以跟她們上牀。我寧願再世為狗，那樣就比較不會不快樂。當一條在馬路上晃的狗，一條翻垃圾找東西吃的狗；誰也不會注意到我。我情願當一條土黃色的狗，滿身滿臉長滿疥瘡，別人一看到就躲得遠遠的一點也不注意，我寧願翻一輩子的垃圾。我相信沒什麼好說了，沒有什麼可說的。不應該再教人讀書認字。學校應該關門，然後擴建墳場。反正，一年、百年，都是一樣的；遲早，每個人都會死，每個人的結局都一樣。因為這樣鳥兒樂得唱歌，鳥兒大笑特笑。」這段乖異的獨白根據意大利殺人犯Roberto Succo在獄中真實錄音改寫而成，鄧偉傑認為，這種戈爾德思擅長的獨白方式，像對話但其實「九唔搭八」，能呈現其荒謬感。

表達的都是耳聞目見

鄧氏由此延伸至一系列被普遍歸納為荒謬劇場的劇作家，例如Samuel Beckett、Eugène Ionesco、Jean Genet等，「戈爾德思亦被認為出自同一脈絡，雖然如此，這些作家書寫的卻大相逕庭」，譬如說Beckett為何寫Waiting for Godot（《等待果陀》）呢，「他經歷過大戰，親見城鎮內人們不知在等什麼，像無了期地等待」，及至戈爾德思身處的時代，巴黎開始湧來難民，「無論是中東、阿拉伯、非洲、越南等」，整個社會充溢着不安情緒，因此在整個時代脈絡下，「許多劇作家亦受不同程度影響」，戈爾德思便是其中一位，例如他在八十年代中上演的作品《西邊碼頭》，「意象很鮮明，像一個避難所，而這避難所充斥着來自社會不同階層、不同種族，甚至是不同性取向的人，他們均在社會上掙扎」，鄧偉傑發現，戈爾德思想寫的正是這種掙扎。鄧氏到達巴黎時恰巧是變幻的一九八九年、六四之後，流亡的人流亡，一些人跑到巴黎，他說，巴黎雖然不是種種事件的漩渦中心，「變動的不在巴黎，但那十年間許多人走到巴黎去了」，這種混雜性構成了時代肌理，被攝取於創作中。

戈爾德思筆下寫來不少社會邊緣人物，有膚色人種、難民、工人階層、扯皮條、妓女、被遺忘的老人等等，如此包羅並置，看似承載社會關懷或批判，但他曾明言，「劇場不是政治的講台」，在《黑人與狗的爭鬥》中寫及一名非洲人闖進守衛森嚴的白人工地尋索非洲工人的屍體，戈爾德思曾因此表達他寫的並非關乎種族歧視或新殖民主義的問題，並且無意為某種意識形態服務。鄧偉傑認為，他在寫的其實是耳目所聞，「即使作為同性戀者，戈爾德思或受過攻擊或嘗試封閉自我，但我想，他所書寫的只反映自身所見，並不存任何政治意圖」，也不為某個族群發聲，「他將事情和盤托出後，在找尋的或許是『出口』」，透過第三者的目光，感受身處在那時代裏人們所面對的處境，「這大概亦是他們（法國當代劇作家）與生俱來、在很長歷史與政治環境下擁有的一種自由」。

幾乎在所有劇中，戈爾德思都寫及交易買賣，《在棉花田的孤寂》商人與賣家的不明交易，《黑人與狗的爭鬥》裏黑人與白人的屍體交易，Roberto Zucco中在妓寨的交易等等。愛、人際關係，恍如一場交易，顯露他對愛的不安感，鄧偉傑說，「也許他透視了現代的關係」，流露一種愛的不可能，他隱隱地說，「大概跟他的背景有關，可能我自己亦有類似的感覺，但未至於如此絕望」，然後他說，「可能因為有小朋友」。然而，劇中某些部分或人物互動，讓人聯想到一種純潔的愛的狀態，比方說《黑人與狗的爭鬥》中黑人阿爾佈理與女人蕾翁妮各自以對方聽不明白的語言說了許多話，又如Roberto Zucco中殺人犯如戈與小女孩的情感，「雖然內裏包含肉慾，但其實很pure」，在描寫愛的不可能時，戈爾德思「也許亦表露了一點希望」。

不是英雄的英雄

戈爾德思出生於法國東北部梅斯，在小城生活枯澀，曾跑到大城斯特拉斯堡，然後再到巴黎、紐約，眼界大開的他回到法國驀然碰上傳奇女演員Maria Casarès的一個演出，始決定提筆寫劇本。對於曾到法國跟默劇大師研習，再到英國、韓國各地從事劇場工作的鄧偉傑，直言於多地學習或工作，多是緣分使然，事前沒太多計劃。因一次巧遇大師馬賽馬素在港的演出、一次隨校考察到巴黎觀賞的行程，促使他到巴黎研習近三年，這旅程於他往後的創作路影響匪淺，後來回到演藝學院從事教學工作，再到英國念書，又因途中結識的韓國學友邀請而參與演出遷移至韓國，輾轉十多年被直覺帶動游走多地，他直言，回港後大部分劇場作品，大多與途中親身感受與眼目的劇場發展、於當地汲取的養分有關，默默提取着。

戈爾德思後來到過非洲和拉丁美洲，非洲之行於他感受尤其深厚，在當地感受到的猛烈人際關係可見於《黑人與狗的爭鬥》，當中闖入白人工地的非洲人，以及工頭的對話一步步演進，暴力與兇猛的關係潛藏於言語之中。當年選擇搬導Roberto Zucco，鄧偉傑說，《黑人與狗的爭鬥》這部劇本呈現的特定文化背景，很難不由非洲人擔演，因為其中的「膚色已經say something」，而Roberto Zucco於他而言，則是比較貼緊本土語境的一部作品，較少文化差異，劇中「那家人很窮，姊姊想離開，哥哥又想戲弄她，爸爸整天酗酒喝得爛醉，媽媽每天在吵……反而在這部劇中，看到不少我成長年代香港的縮影」，即使再選，鄧氏也會搬演Roberto Zucco。以往在演藝學院學的多是以寫實主義為基礎的表演訓練，那麼在這部劇作中，哪裏可找到objective呢？「明顯它沒有給你objective，唯一發生的事便是如戈逃獄，途中遇到不少人，然後死去。」即便如此，鄧氏亦選擇以較寫實的方法處理，他說，如「同流」其他劇目一樣，他們希望選一些有思辨性的劇本，而又有寫實基礎。因此他更集中處理如戈在途中遇到的人，「尤其是那家人，在混亂中每個都像被壓榨、很悲慘，並嘗試尋找寄託讓自己向前走，所以你會看到很多場都在覓出口」，反而殺人犯的心理狀態與感覺，並非此劇重心，而是「他遇上的人，因為相遇而引起他們對人生的反省」。

無論是他在車廂遇到的老人、公園遇到的貴婦、游走間遇到的小女孩，都不期然被這個通緝犯給予無形力量，「某程度上他像個聆聽者」。鄧偉傑想起當年演出，並笑言不知是否當時幸運，在連續兩星期演兩部劇，演至獨腳劇《狗臉的歲月》某場次後，他開始失聲，惟幸Roberto Zucco裏如戈這人物沒太多台詞，始能繼續演下去，他在劇中也常言自己最好「隱形」：「我一直認為要安安穩穩的過日子，最好的辦法就是變得跟玻璃一樣透明，就好像是一隻石頭上面的變色龍，可以穿牆而過，本身既沒有顏色也沒有味道；別人的眼光穿透你的身體看到你身後站的人，好像你人不在那裏似的。要想變得透明可不是一件簡單的事；這是一種技能；隱身是一個古老、非常古老的夢。我不是英雄。英雄都是罪犯。」有意思的是，戈爾德思曾在一訪問中說過，這人物是個英雄（c'est un héros），他不帶原因殺人，只需一個導火線便觸發一切。雖然他恍似非英雄人物，但戈爾德思卻「賦予他自古以來如神話中英雄的角色，像一個非英雄卻想成為英雄的希望」，譬如說「他在地鐵陪着那老人，大家都知如戈是殺人犯，但他最後只是扶起老人，帶他走到出口」。鄧偉傑認為他筆下寫的縱然滿是荒漠孤寂，但寄予了一種「當我們觀看後會呼到一口氣的感覺」，正如劇末如戈一直爬一直爬，似要把太陽捉在懷內。回首當下此時此地，鄧偉傑希望寄語，「雖然現在好像很miserable，但努力的話大家都可以爬上去，捉緊太陽，在自己的崗位stand firm」。

文//林凱敏

圖//黃志東

編輯//關曉陽

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